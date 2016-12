Resultado Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers AO VIVO online pela NBA 2016/2017 (111-102)

Google Plus

Obrigado a todos que ficaram nos acompanhando neste Natal! Continuem acompanhando toda a cobertura da VAVEL Brasil pelo esporte no mundo. Feliz Natal!

Os Lakers encerram a rodada de Natal quebrando o tabu contra o rival Clippers.

4ºQ: FIM DE JOGO! Lakers 111 x 102 Clippers.

4ºQ: Randle sofre falta, bate dois lances livre e acerta um, 111-102.

4ºQ: DE 3! Speights responde na mesma moeda, 102-110.

4ºQ: NICK DE 3! Lakers aumentam a vantagem para 110 a 99. É a quinta bola de três do Nick Young.

4ºQ: Crawford sofre falta, bate os dois lances livre e converte ambos, 99-107.

4ºQ: CRAWFORD DE 3! Clippers diminui para dez a vantagem dos Lakers, 97-107.

4ºQ: Timeout Clippers.

4ºQ: D'Angelo Russell anota mais dois pontos, 107-94.

4ºQ: Lou Williams anota mais dois, 105-94.

4ºQ: Speights sofre falta, bate dois lances livre e converte ambos, 94-103.

4ºQ: Timeout Clippers.

4ºQ: Mais dois pontos de Lou Williams, 103-92.

4ºQ: Lou Williams responde anotando mais dois, 101-92.

4ºQ: Clippers responde com Crawford, 92-99.

4ºQ: Ingram anota mais dois, 99-90.

4ºQ: Timeout Clippers.

4ºQ: RUSSELL DE 3! Lakers abrem sete, 97-90.

4ºQ: Rivers anota mais dois, 90-94.

4ºQ: Crawford infiltra e sofre a falta. Bateu dois lances livre e acertou apenas um, 88-94.

4ºQ: Speights sofre falta, bate dois lances livre e acerta ambos, 87-94.

4ºQ: Clarkson rouba a bola, anota mais dois e os Lakers abrem nove de novo, 94-85.

4ºQ: Deng sofre falta, cobra dois lances livre e converte ambos, 92-85.

4ºQ: Lou Williams sofre falta, cobra dois lances livre e converte apenas um, 90-85.

4ºQ: Speights sofre falta, cobra dois lances livre e converte ambos, 85-89.

4ºQ: Clippers reagem no início do último quarto e vão tirando a vantagem dos Lakers aos poucos.

4ºQ: Crawford sofre falta na linha de três e bate três lances. Converteu todos. 83-89.

4ºQ: Timeout Lakers.

4ºQ: DE 3! Speights anota outra de três e os Clippers diminuem a vantagem para nove, 80-89.

4ºQ: Clippers começa o último quarto anotando bola de três, 77-89.

3ºQ: FIM DO TERCEIRO QUARTO! Lakers 89 x 74 Clippers.

3ºQ: Crawford anota mais dois, 74-89.

3ºQ: Lou Williams sofre falta, bate dois lances livre e converte os dois, 89-72.

3ºQ: Crawford anota mais dois, 72-87.

3ºQ: DeAndre Jordan sofre falta, bate dois lances livre e anota um, 87-70.

3ºQ: Mozgov mais uma vez, Lakers 87-69.

3ºQ: DeAndre Jordan aparece e anota mais dois, 69-85.

3ºQ: Mozgov anota mais dois, 85-67.

3ºQ: Timeout Clippers.

3ºQ: Julius Randle anota mais dois, 83-67.

3ºQ: NICK DE 3! Nick Young anota a quarta bola de três pontos dele, 81-67.

3ºQ: Mozgov anota mais dois, 78-67.

3ºQ: Clippers diminui de novo, 67-76.

3ºQ: Deng aproveita o rebote ofensivo e anota mais dois, 76-65.

3ºQ: Bass sofre falta, bate dois lances livre e converte ambos, 65-74.

3ºQ: Timeout Clippers.

3ºQ: Nick Young rouba a bola e vai para a cravada! 74-63.

3ºQ: REDICK DE 3! Finalmente apareceu J.J. Redick. Clippers diminui, 63-72.

3ºQ: Randle sofre falta, cobra dois lances livre e converte ambos, 72-60.

3ºQ: Randle anota mais dois pontos ao ganhar rebote ofensivo, 70-60.

3ºQ: Austin Rivers anota os primeiros pontos dele e dos Clippers no terceiro quarto, 60-68.

3ºQ: Mozgov sofreu falta, bateu dois lances livre e converteu ambos. Lakers abrem dez, 68-58.

3ºQ: Lakers retornou do intervalo fazendo 11 a 0. A marcação, por enquanto, se ajustou e conseguiu segurar J.J. Redick.

3ºQ: Timeout Clippers.

3ºQ: RUSSEL DE 3! D'Angelo Russell anota de três pontos, Lakers abrem oito, 66-58.

3ºQ: Deng sofre falta, cobra os dois lances livre e converte ambos, 63-58.

3ºQ: Deng anota mais dois para os Lakers, 61-58.

3ºQ: Mozgov anota quatro pontos seguidos. Lakers passam na frente pela primeira vez, 59-58.

3ºQ: Começa o terceiro quarto.

Os Clippers pegaram 24 rebotes e deu 19 assistências no primeiro tempo. Os Lakers pegaram 22 rebotes e deram 11 assistências.

Brandon Ingram se destacou pelo Lakers no primeiro tempo. Já tem 8 pontos e 3 rebotes.

Os Clippers foram para o intervalo com 49% de aproveitamento em arremessos (33% na linha de 3 pontos). Os Lakers tem 46% de aproveitamento em arremessos (28% na linha de 3 pontos).

O principal pontuador dos Lakers é o Nick Young com 11 pontos (75% de aproveitamento nos arremessos).

ALERTA DE TRIPLO-DUPLO! Raymond Felton tem 8 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. Será que consegue o triplo-duplo?

J.J. Redick é o cestinha do jogo até o momento com 19 pontos (50% de aproveitamento nos arremessos).

INTERVALO EM LOS ANGELES! Lakers 55 x 58 Clippers.

2ºQ: FIM DO SEGUNDO QUARTO!

2ºQ: Redick sofre falta e cobra dois lances livre. Clippers abre 58-55.

2ºQ: Timeout dos Clippers.

2ºQ: Mozgov aproveita o rebote e diminui a vantagem para um ponto, 55-56.

2ºQ: Russell anota mais dois para os Lakers e mantém a desvantagem agora em três pontos, 53-56.

2ºQ: Bass dá uma martelada para concluir a ponte aérea, Clippers abrem cinco de novo, 56-51.

2ºQ NICK DE 3! Outra bola de três pontos de Nick Young! 51-54.

2ºQ: Deng sofreu falta e converteu os dois lances livre, 48-54.

2ºQ: Timeout Lakers.

2ºQ: REDICK DE 3! Na zona morta e sem marcação, Redick aumenta a vantagem dos Clippers para oito. 54-46.

2ºQ: Crawford anta mais dois, 51-46.

2ºQ: Nick Young sofreu falta e converteu os dois lances livre, 49-46.

2ºQ: Clippers anota mais dois, 49-44.

2ºQ: NICK DE 3! Nick Young anota de três pontos e os Laker encostam no placar, 44-47.

2ºQ: Redick volta para a quadra com a mão quente. Clippers 47-41.

2ºQ: D'Angelo Russell sofre falta, bate os dois lances livre e converte ambos. 41-45.

2ºQ: Mozgov sofreu falta. Bateu dois lances livre e acertou um, 39-45.

2ºQ: Felton mantém os Clippers na frente por sete pontos, 45-38.

2ºQ: Ingram novamente infiltra e sofre falta. Desta vez bateu os dois lances e converteu ambos. Lakers 38-43.

2ºQ: Bass anota mais dois, Clippers 43-36.

2ºQ: Ingram tenta a infiltração e sofre falta. Bateu dois lances livre e acertou um. Lakers 36-41.

2ºQ: Bass aumenta a vantagem dos Clippers para 41-35.

2ºQ: LOU WILLIAMS DE 3! Lakers encosta no placar, 35-39.

2ºQ: Wesley Johnson mantém os Clippers na frente, 39-32.

2ºQ: Ingram converte o lance livre extra, Lakers 32-37.

2ºQ: AND ONE! Brandon Ingram pegou rebote, avançou a quadra toda e foi para a infiltração. Anotou os dois pontos e sofreu a falta. 31-37.

2ºQ: DE 3! Speights anota de três, Clippers 37-29.

2ºQ: Doc Rivers pede timeout. Clippers 34-29.

2ºQ: INGRAM! Ala aproveitou o rebote e emendou uma enterrada. Lakers diminui, 29-34.

2ºQ: Crawford cobra o lance livre da falta técnica e converte. Clippers 34-27.

2ºQ: Rivers e Ingram se desentenderam. Árbitro deu técnica do jogador dos Lakers.

2ºQ: TOCO! Lou Williams fecha a parta em cima de Austin Rivers!

2ºQ: Clippers sai na frente no segundo período com Felton, 33-27.

2ºQ: Começou o segundo período.

1ºQ: FIM DO PRIMEIRO QUARTO! Lakers 27 x 31 Clippers.

1ºQ: T-ROB AT THE BUZZER! Robinson anota mais dois pontos para os Lakers com o relógio estourando!

1ºQ: Lou Williams anota mais dois para os Lakers, 25-31.

1ºQ: Clarkson vai para a linha do lance livre, bate dois mas acertou apenas um. Clippers 31-23.

1ºQ: Robinson anota os primeiros pontos dele. Lakers diminui, 22-31.

1ºQ: Redick anota mais dois no jogo. É o cestinha da partida com 12 pontos. Clippers 31-20.

1ºQ: DeAndre Jordan sofre falta e bate dois lances livre. É claro que errou os dois. Tem um dos piores aproveitamentos da liga em lance livre.

1ºQ: Clippers também começa a colocar os reservas. Austin Rivers já iniciou a rotação com Raymond Felton.

1ºQ: Clarkson anota dois pontos para os Lakers. O banco começa a pontuar. Clippers 29-20.

1ºQ: Luke Walton inicia a rotação dos titulares com os reservas. Clarkson, Lou Williams, Brandon Ingram e Thomas Robinson em quadra.

1ºQ: Luke Walton para o jogo de novo. Timeout Lakers. Clippers 29-18.

1ºQ: Roubada de bola de Pierce, que lançou Redick para anotar mais dois pontos, 29-18.

1ºQ: REDICK DE 3! Clippers reagem e aumentam o placar para 27-18.

1ºQ: Mozgov faz mais dois pontos para os Lakers, que começam a diminuir a vantagem dos Clippers após o timeout, 18-24.

1ºQ: Russell anota mais dois para os Lakers, 16-24.

1ºQ: Felton mantém a vantagem dos Clippers em dez pontos, 24-14.

1ºQ: D'Angelo Russell anota mais dois pontos para os Lakers, 14-22.

1ºQ: CRAVADA! DeAndre Jordan não toma conhecimento do aro e os Clippers abrem dez, 22-12.

1ºQ: Timeout dos Lakers. Clippers 20-12.

1ºQ: Mbah a Moute aumenta o placar para 20-12. Lakers parou no jogo.

1ºQ: PIERCE DE 3! Clippers abrem seis, 18-12.

1ºQ: Boa jogada de Randle, Lakers diminui para 12-15.

1ºQ: REDICK DE 3! Clippers abrem cinco, 15-10.

1ºQ: Deng desconta para os Lakers, 10-12.

1ºQ: Pierce aumenta a vantagem dos Clippers com mais dois pontos, 12-8.

1ºQ: Mbah a Moute coloca os Clippers na frente de novo, 10-8.

1ºQ: SWAGGY 3! Nick Young anota sua primeira bola de três pontos, Lakers ainda atrás no placar, 8-8.

1ºQ: Boa jogada do Deng, que deu assistência para Randle, 5-6.

1ºQ: Redick anota mais dois para os Clippers, 8-3.

1ºQ: Mbah a Moute anota os primeiros pontos dele no jogo, 6-3.

1ºQ: Deng sofreu falta, bateu dois lances livre e acertou um. Lakers 3-4.

1ºQ: Felton anota seus primeiros pontos, Clippers 4-2.

1ºQ: Após começarem acertando, equipes amassam o aro.

1ºQ: Mozgov empata o jogo no primeiro ataque dos Lakers, 2-2.

1ºQ: DeAndre Jordan abre o placar após ponte aérea de Raymond Felton, 2-0.

1ºQ: SUBIU A BOLA! Clippers vence a saída de bola.

CLIPPERS: Raymond Felton, J.J. Redick, Luc Mbah a Moute, Paul Pierce e DeAndre Jordan.

LAKERS: D'Angelo Russell, Nick Young, Luol Deng, Julius Randle e Timofey Mozgov.

RETORNOS: O Los Angeles Lakers terá o retorno de Julius Randle. O ala-pivô esteve fora dos últimos dois jogos porque a primeira filha nasceu. Já o armador Jose Calderón e o pivô Tarik Blak retornam de lesão, mas terão tempos de quadra descontados.

DESFALQUES: O Los Angeles Clippers estará desfalcado do armador Chris Paul e do ala-pivô Blake Griffin, ambos lesionados.

Apesar das equipes ser de Los Angeles, o Staples Center hoje está decorado como a casa dos Lakers.

CLIMA NATALINO: Staples Center decorado para mais uma noite de Natal!





PRESENTE DE NATAL: Todos os torcedores presentes nesta noite no Staples Center vão levar para casa a camisa especial de Natal dos Lakers!





Apesar de ser o maior campeão da cidade - e o segundo maior da liga - nos últimos anos os Lakers tem tido dificuldade diante do rival Clippers. O 'primo pobre' de Los Angeles se consolidou como um equipe forte dentro da Conferência Oeste e brigam todo ano no topo pelos playoffs.

No penúltimo jogo do dia, o Thunder superou os Timberwolves com show de Russell Westbrook. Confira aqui como foi a partida.

Na terceira partida da rodada de Natal, os Spurs venceram os Bulls sem muita dificuldade. LaMarcus Aldridge brilhou. Confira aqui como foi a partida.

Na reedição das duas últimas finais da NBA, os Cavaliers venceram os Warriors com Kyrie Irving sendo decisivo no final outra vez. Confira aqui como foi a partida.

Na abertura da rodada, os Celtics sofreram, mas venceram os Knicks. Confira aqui como foi a partida.

Lakers e Clippers fecham a rodada de Natal da NBA em 2016. Mais cedo, Celtics, Cavaliers, Spurs e Thunder venceram seus confrontos.

TEMPO REAL: Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers AO VIVO na NBA 2016/2017

Os Lakers são escalados para a rodada de Natal desde a temporada 1999/00, mas o clássico deste domingo contra os Clippers tem uma diferença fundamental: a ausência de Kobe Bryant. A última vez que a franquia jogou no dia 25 sem ele, Jordan Clarkson, Brandon Ingram, D'Angelo Russell, Larry Nance Jr. e Julius Randle não eram sequer nascidos.

Seja bem-vindo, torcedor! Acompanhe agora a rodada da natal da NBA! A VAVEL transmite as partidas em tempo real para você! Fique conosco!