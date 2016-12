Resultado Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors pela NBA 2016/2017 (109-108)

Agradecemos a todos pela companhia. Daqui a pouco tem San Antonio Spurs x Chicago Bulls. Aqui na VAVEL Brasil você confere a cobertura completa da NBA

FIM DE JOGO! CLEVELAND CAVALIERS VENCE O GOLDEN STATE WARRIORS POR 109 A 108

4Q: Durant perde a bola quando fazia a jogada pessoal.CAVS WIN!

4Q: Kyrie entra driblando, faz o fade away e o Cavs retoma a liderança

4Q: Kyrie Irving brilhante na infiltração. 107 a 108

OLHA A BOMBA! Steph "Splash" Curry faz das suas e acerta de longe. 108 a 105

4Q: Green recebe livre no garrafão para empatar

LEBRON CESTA E FALTA! CLEVELAND CAVALIERS ASSUME A LIDERANÇA!!!

4Q: Kyrie Irvinga empata a partida

4Q: Lebron pontua. Jogo vivo, 101 a 103

4Q: Richard Jefferson na enterrada ferroz. 99 a 101

OLHA A BOMBA! Shumpert de fora, 97 a 101

4Q: Kevin Durant vai aos lances livres e converte 2/2, 99 a 94

4Q: Kyrie sofre falta de D.Green. Foi a quarta falta do ala-pivô no jogo

4Q: Green coloca dois pontos e Kyrie Irving responde de fora. Warriors lidera 97 a 94

4Q: Corrida de 9-0 para os Cavs

4Q: Kyrie anota em velocidade. 89 a 95

OLHA A BOMBA! Kyrie Irving despeja de fora e Steve Kerr para o jogo. 87 a 95

4Q: Kevin Love com a enterrada. 84 a 95

4Q: Jefferson pontua mas sofre falta técnica pela comemoração. 82 a 95

4Q: Durant de novo aloprando. Corrida de 7-0 para Golden State

CESTA E FALTA, DURANT! Ele pontua e ainda converte o lance bonus. 92 a 80

4Q: Shumpert faz boa defesa impedindo que Iguodala pontue no contra-ataque

4Q: Klay Thompson pontua na infiltração. 89 a 80

4Q: Richard Jefferson comete falta em Kevin Durant

FIM DE TERCEIRO QUARTO! Golden State Warriors lidera por sete pontos contra o Cleveland Cavaliers, 87 a 80

3Q: Lebron James acerta 1/2 nos lances livres

3Q: Durant invade a área pinta para enterrar

3Q: Ian Clark pontua no garrafão

3Q: Shumpert acerta 2/2 lances livres, 79 a 83

3Q: Warriors pontua em dois ataques seguidos. 83 a 77

3Q: Lebron tenta duas vezes no garrafão e consegue pontuar. 77 a 79

3Q: Cleveland anota de três e Green responde com enterrada.

3Q: Curry acerta 2/2 na linha de lances livres. 77 a 72

3Q: Cavs encosta, 72 a 75

3Q: Curry coloca mais dois na conta. 75 a 70

3Q: Klay Thompson converte mais três pontos

FIM DE SEGUNDO QUARTO! Warriors segue na frente, 55 a 52

2Q: Lebron pontua e depois dá toco na defesa

OLHA A BOMBA! Durant inaugurando o perímetro. 55 a 50

2Q: Pachulia pega rebote ofensivo e pontua. 52 a 50

2Q: Kyrie serve Lebron na área pintada. Jogo empatado em 50

2Q: Cavs tentando aproximar no placar. Thompson anota seus lances livres, 48 a 50

2Q: Draymond Green sofre falta. Jogo bem físico no período

2Q: Lebron pega rebote ofensivo e sofre falta. 1/2 na linha

2Q: Love manda a bola de fora, 43 a 50

2Q: Love acerta dois lances livres, 40 a 49

2Q: Curry converte bola de três. 49 a 38

2Q: Warriors segue na frente por oito pontos, 46 a 38

2Q: Channing Frye converte duas bolas de fora consecutivas. 30 a 32

FIM DO PRIMEIRO QUARTO! Warriors lidera

1Q: Jefferson pontua duas vezes na linha. 20 a 22

1Q: Curry chama falta e vai aos lances livres, convertendo-os. 22 a 18

1Q: Lebron desconta fazendo bela jogada. 16 a 20

1Q: Durant anota mais dois na transição ofensiva, 18 a 14

1Q: Durant sofre falta cometida por K.Love e vai a linha convertendo lances livres. 16 a 14

1Q: Irving erra tentativa para dois pontos. Partida segue empatada, 14 a 14

1Q: Primeiro quarto em andamento, Cavs 8 x 8 Warriors restando 7 minutos por jogar

Para o fã de NBA, o presente de Papai Noel é certo neste dia 25 de dezembro. O domingo terá cinco jogos em uma maratona que tem início às 15h, inclui a reedição da final entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors e só acaba na madrugada, à 1h30 (horários de Brasília).

TEMPO REAL: New York Knicks x Boston Celtics AO VIVO na NBA 2016/2017

New York Knicks x Boston Celtics: Será a oitava vez que as duas equipes se encontram no Natal. No último duelo, em 2011, os Knicks venceram por 106 a 104, mas são os Celtics que levam vantagem nos confrontos no dia 25, por 4 a 3. Nesta temporada, os rivais se enfrentam em novembro, com vitória do time de Boston, por 115 a 85, no que foi o jogo com menor pontuação dos nova-iorquinos.

TEMPO REAL: Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors AO VIVO na NBA 2016/2017

Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors: Tempero não falta para o primeiro encontro entre Cavaliers e Warriors desde o jogo 7 das finais da última temporada. Os dois times, que também decidiram a NBA em 2015, têm alimentado a principal rivalidade da liga no momento, e os atuais campeões têm ao seu lado o bom retrospecto natalino jogando em Cleveland: cinco partidas, cinco vitórias.

TEMPO REAL: San Antonio Spurs x Chicago Bulls AO VIVO na NBA 2016/2017

San Antonio Spurs x Chicago Bulls: A partida terá simplesmente o "rei do Natal" em ação. Dwayne Wade, que assumiu o posto com a aposentadoria de Kobe Bryant, lidera a lista de jogadores ainda atuantes na liga em jogos e pontos no dia 25 de dezembro, respectivamente, com 11 e 277; e tentará recolocar os Bulls nos trilhos após apenas três vitórias nas últimas dez partidas.

TEMPO REAL: Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves AO VIVO na NBA 2016/2017

Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves: Se Wade é o "rei do Natal", Russell Westbrook também é show garantido. A impressionante temporada do armador do Thunder já teve 14 triplo-duplos, e ele ainda chega em uma sequência de três partidas seguidas com ao menos 40 pontos. Já nos Timberwolves, a aposta é em Karl-Anthony Towns, Andrew Wiggins e Zach LaVine, trio de jovens com até 21 anos com a maior média de pontoa da história da NBA, com 65,1.

TEMPO REAL: Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers AO VIVO na NBA 2016/2017

Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers: Os Lakers são escalados para a rodada de Natal desde a temporada 1999/00, mas o clássico deste domingo contra os Clippers tem uma diferença fundamental: a ausência de Kobe Bryant. A última vez que a franquia jogou no dia 25 sem ele, Jordan Clarkson, Brandon Ingram, D'Angelo Russell, Larry Nance Jr. e Julius Randle não eram sequer nascidos.

