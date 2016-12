Com show de Aldridge, Spurs bate Bulls na rodada de Natal da NBA

O San Antonio Spurs recebeu o Chicago Bulls na AT&T Center na rodada de Natal deste domingo (25) e passou por cima com o placar de 119 a 100. Mesmo perdendo, o Bulls resistiu e chegou a passar na frente, mas o Spurs tinha Lamarcus Aldridge em ótimo dia e levou a vitória.

A franquia de San Antonio chega à vigésima quinta vitória na temporada, enquanto o Chicago Bulls amarga a décima sexta derrota. O próximo jogo do Spurs será na quarta (28), às 23h30, contra o Phoenix Suns na AT&T Center. O Bulls recebe o Indiana Pacers nesta segunda-feira (26) na United Center.

Spurs abre vinte, mas Bulls reage e encosta

O San Antonio Spurs fez um primeiro período de almanaque diante do Chicago Bulls. Lamarcus Aldridge e Kahwi Leonard foram cruciais para a vantagem de vinte pontos da franquia comandada por Greg Popovic. Em um fim de quarto bom, o Bulls tirou de vinte para 11 pontos a vantagem e o quarto acabou em 36 a 25.

No segundo período, Nikola Mirotic apareceu e colocou o Chicago Bulls no jogo. McDermott também ajudou na reação e o banco do Bulls fez vinte e três pontos, colocando a franquia de Chicago de volta no duelo. O Spurs foi dominado no quarto, mas acabou ainda na frente por 55 a 50.

Spurs cresce no jogo, abre vantagem e vence Bulls

A reação do Bulls parou na grande atuação defensiva do San Antonio Spurs e na genialidade de Lamarcus Aldridge. O Spurs abriu a vantagem em um terceiro quarto impecável, que acabou 82 a 76 para o Spurs.

No último quarto mais que perfeito, o San Antonio Spurs confirmou a vitória. Com Tony Parker impecável, Lamarcus Aldridge e Kahwi Leonard em mais uma atuação genial, o Spurs não teve pena da franquia de Chicago e venceu por 119 a 100.

Numeros do jogo

Lamarcus Aldridge (SA): 33 pontos, 9 rebotes e 1 assistência

Kahwi Leonard (SA): 25 pontos, 4 assistências e 10 rebotes

Dwayne Wade (CHI): 24 pontos, 6 assistências e 3 rebotes