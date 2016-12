Westbrook anota 31 pontos e Thunder passeia contra Wolves

Oklahoma City Thunder recebeu o Minesotta Timberwolves essa noite (25) na Chesapeake Energy Arena pela rodada de Natal da NBA e venceu por 112 a 100. Russell Westbrook foi o dono do jogo, sendo o maior pontuador. Nem a atuação do pivô Karl-Anthony Towns foi o suficiente pra impedir o show dos donos da casa.

O Thunder chegou a décima nona vitória na temporada e pode sonhar com algo mais. O Wolves perdeu a vigésima primeira e amarga uma péssima campanha.

Na próxima terça (27), o Oklahoma City encara o Miami Heat na American Airlines Arena. O Minesotta Timberwolves recebe, hoje (26), o Atlanta Hawks na Target Center.

Thunder vira e vai para o segundo tempo na frente

O primeiro quarto do Minesotta Timberwolves foi surpreendente. Os visitantes foram pra cima e Andrew Wiggins comandou o primeiro quarto da equipe. Kanter foi o melhor do Thunder no quarto que acabou em 27 a 23 para o Wolves.

No segundo período Russell Westbrook entrou e muito no jogo. O armador do Okkahoma City chegou aos 17 pontos antes do intervalo. Semaj Christon foi o cara da espetacular bola de três no estouro do relógio para abrir quatro pontos no quarto que teve fim com o placar de 57 a 53.

Westbrook dá show e Thunder vence

O terceiro período foi de muita emoção. Westbrook foi imparável no quarto e atingiu o double double no jogo. Enes Kanter fez um quarto mais que impecável. Towns foi o único do Timberwolves que ofereceu resistência no quarto que acabou em 86 a 75 para a franquia de Oklahoma.

O último quarto foi apenas para confirmar o esperado. Westbrook manteve seu show particular para atropelar o Wolves. Enes Kanter e Steven Adams completaram o massacre do Thunder que venceu por 112 a 100.

Números do jogo

Russel Westbrook (OKC):

31 pontos, 15 assistências e 7 rebotes

Enes Kanter (OKC):

20 pontos, 4 assistências e 4 rebotes

Karl-Anthony Towns (Wolves):

26 pontos e 8 rebotes