Lakers vencem Clippers e encerram jejum de três anos sem vencer rival

No último jogo da rodada de Natal da NBA, o Los Angeles Lakers deu um grande presente aos seus torcedores ao vencer o rival de cidade, os Clippers por 111 a 102. A última vitória no clássico aconteceu há mais de três anos, no dia 29 de outubro de 2013.

Os Clippers, que sentiram falta dos desfalques Chris Paul e Blake Griffin, começaram melhor e foram para o intervalo na frente do placar por três pontos, com J.J. Redick como destaque com 19 pontos. No segundo tempo, os Lakers foram superiores e deram show no terceiro período. Todos os titulares da equipe tiveram dois dígitos de pontos - incluindo mais dois reservas.

Essa foi a 22ª vitória dos Lakers na noite de Natal, tornando-se o maior vencedor da data na NBA ao lado do New York Knicks - que foram derrotados pelo Boston Celtics (confira aqui). Os Lakers vinham de uma sequência de sete jogos fora, acumulando uma vitória e seis derrotas.

Com a vitória, os Lakers chegaram a 13ª vitória na temporada e estão em 11º lugar na Conferência Oeste. Por outro lado, os Clippers estão em quarto lugar e chegaram a décima derrota. Na próxima rodada, as duas equipes retornam as quadras na quarta-feira (28). Os Lakers receberão o Utah Jazz, enquanto os Clippers vão visitar os Pelicans, em Nova Orleans.

J.J. Redick anota 19 pontos e Clippers vai para o intervalo na frente

Os Clippers começaram melhor com J.J. Redick com a mão quente. O ala-armador anotou 12 pontos no primeiro período e ajudou a equipe abrir dez pontos até a metade do quarto. Luke Walton iniciou a rotação da equipe e os reservas dos Lakers colocaram a equipe no jogo de novo, mas não evitaram a derrota por quatro pontos (31 a 27).

No segundo período, o novato Brandon Ingram tomou atitude e os Lakers conseguiram diminuir a desvantagem para três pontos. Em alguns momentos, os Clippers chegaram a aumentar a vantagem para nove, mas os Lakers conseguiram ir para o intervalo três pontos atrás no placar (58 a 55).

Lakers domina terceiro quarto, vira o jogo e vencem Clippers após três anos

Os Lakers retornaram do intervalo com a mão quente. Mozgov começou o período anotando quatro pontos seguidos e a equipe assumiu a frente do placar pela primeira vez. Na sequência, Deng anotou mais quatro pontos e D'Angelo Russell mais três, e assim, os Lakers começaram o período fazendo 11 a 0 e abrindo oito de frente. Com a melhor atuação coletiva dos titulares na temporada, os Lakers chegaram a abrir 18 pontos, mas terminou o terceiro período vencendo por 15 (84 a 79).

Os Clippers começaram o último quarto melhor. Com duas bolas de três pontos seguidas, a vantagem dos Lakers caiu para nove. Speights conseguiu diminuir mais, para quatro pontos. Mas D'Angelo Russell e Nick Young voltaram a ser fundamentais com chutes de três pontos e os Lakers conseguiram consolidar a liderança próximo dos dez pontos, vencendo o jogo por 111 a 102 e encerrando um tabu de três anos.

Números do jogo

Jamal Crawford (LAC): 22 pontos

J.J. Redick (LAC): 22 pontos e 3 assistências

Nick Young (LAL): 19 pontos

Timofey Mozgov (LAL): 19 pontos

D'Angelo Russell (LAL): 14 pontos, 5 rebotes e 4 assistências

Lou Williams (LAL): 14 pontos