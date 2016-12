Sem LeBron James, Cavaliers jogam mal e Pistons vencem

Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers se enfrentaram na The Palace Of Auburn Hills na noite desta segunda-feira (26). A franquia da casa dominou o jogo do início ao fim e com uma bela atuação de Tobias Harris venceu por 106 a 90.



O Pistons chegou a sua décima quinta vitória e ocupa o décimo primeiro lugar na Conferência Leste, estando fora da zona de playoffs. O Cleveland Cavaliers perdeu seu sétimo jogo mas lidera a a mesma conferência com folga.



Na próxima rodada, quinta-feira (29), o Cleveland recebe o Boston Celtics. O Detroit Pistons recebe o Milwaukee Bucks amanhã (28).

Pistons começa arrasador, mas Cleveland encosta



A bola subiu e o Pistons começou arrasador. Caldwell-Pope e John Leuer fizeram de 3 e os dono da casa já abriram 8 a 0. Kyre Irving e Kevin Love recolocaram o Cleveland Cavaliers no jogo. Andre Drummond foi monstruoso e quase completou um duplo-duplo no quarto que acabou 22 a 19 para o Pistons.



O segundo período foi mais disputado. O Cavaliers foi pra cima mas André Drummond, Caldwell-Pope e Tobias Harris conseguiram manter os donos da casa na frente por 50 a 46 ao fim do segundo quarto.



Pistons administra vantagem e vence



No terceiro quarto, o Cleveland demonstrou mesmo sentir falta de LeBron James - que foi poupado e não entrou em quadra. Os visitantes foram dominados pela boa atuação da franquia de Detroit, em especial de Tobias Harris. O Pistons foi para o último quarto com 75 a 66 de vantagem.



Sem reação nenhuma, o último período foi de afirmação, o Pistons manteve a pegada e forte atuação para abir mais 4 pontos de vantagem. Nem Kevin Love e Kyre Irving impediram a vitória do Detroit Pistons por 106 a 90.



Números do jogo



Tobias Harris (DET):

21 pontos, 4 assistências e 6 rebotes



Caldwell-Pope (DET):

18 pontos, 3 assistências e 3 rebotes



Kevin Love (CLE):

17 pontos, 1 assistência e 14 rebotes



Kyre Irving (CLE):

18 pontos, 8 assistências e 5 rebotes