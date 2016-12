NBA admite erro de arbitragem em lance que decidiu jogo entre Cavaliers e Warriors

Foto: Divulgação/NBA

O jogo entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors na rodada de Natal terminou com lance polêmico entre Richard Jefferson e Kevin Durant. Após longa repercussão sobre o lance final, a NBA analisou as imagens e chegou a conclusão nesta terça-feira (27) que a arbitragem errou (confira aqui a análise oficial).

De acordo com a análise oficial da liga americana de basquete, Richard Jefferson, do Cleveland Cavaliers, fez contato com os pés em Kevin Durant, do Golden State Warriors, desequilibrando o ala que caiu na sequência do lance. A jogada aconteceu quando faltavam três segundos para o fim da partida.

O momento que Richard Jefferson fez contato com os pés em Kevin Durant (Foto: Reprodução)

Após a derrota, Kevin Durant falou sobre o lance e demonstrou que não ficou satisfeito com a não marcação da falta: "Eu caí. E não caí sozinho", afirmou.

Já nesta terça-feira (27), quando foi questionado sobre a conclusão da análise da liga, Durant preferiu não culpar a arbitragem pela derrota dos Warriors e ainda defendeu os árbitros por ficarem neste tipo de situação.

"Os árbitros não perderam esse jogo. Nós perdemos esse jogo, poderíamos ter sido melhores. Eu acho que é besteira a NBA colocar os árbitros nessa situação. As coisas podem acontecer a nosso favor ou podem não ser a nosso favor. Nós não conseguimos a vitória, mas dizer que eu sofri a falta e essas coisas... Apenas vamos seguir em frente. Você não pode colocar os árbitros nessa situação", disse.

Outro lance que passou por análise da liga foi envolvendo LeBron James. Quando restava 1 minuto e 53 segundos para o fim do jogo, o astro dos Cavaliers ficou pendurado no aro após dar uma enterrada, provocando Draymond Green. Segundo a NBA, o árbitro deveria ter dado uma falta técnica em James.

Confira no vídeo abaixo os últimos dois minutos da partida com os dois lances polêmicos analisados pela NBA: