Ex-Flamengo, armador Nico Laprovittola é dispensado do San Antonio Spurs

(Foto: Divulgação/San Antonio Spurs)

Nicolás Laprovittola não é mais jogador do San Antonio Spurs. Após chegar com grande expectativa depois dos Jogos Olímpicos Rio 2016, o armador argentino teve pouco espaço em três meses e a franquia optou por dispensá-lo na noite desta terça-feira (27). Ele atuou em 18 jogos e teve média de 9.7 minutos.

Em seu site oficial, o Spurs publicou curta e rápida nota oficial comentando sobre a dispensa do jogador argentino. Nas poucas palavras, a equipe cita os números de Nico, que atuou pouco em três meses de San Antonio. Confira abaixo:

"SAN ANTONIO (27 de dezembro, 2016) – O San Antonio Spurs anunciou hoje que o time dispensou o armador Nico Laprovittola.

Laprovittola, que estava em sua primeira temporada com o Spurs, assinou como free agent no dia 26 de setembro de 2016. Ele atuou em 18 jogos com a camisa cinza e azul, chegando a média de 3.3 pontos e 1.6 assistências em 9.7 minutos.

O plantel do Spurs agora fica em 14 jogadores."

A expectativa é que o jogador seja transferido para outra equipe da NBA ou volte para a Europa, onde atuava no CB Estudiantes, da Espanha. Vale lembrar que Nico chegou a jogar pelo Austin Spurs, time da Liga de Desenvolvimento do Spurs, antes de ir para a equipe principal.

O armador ficou famoso entre os torcedores brasileiros quando atuou pelo Clube de Regatas do Flamengo, entre 2013 a 2015. Nico Laprovittola ganhou a torcida rubro-negra logo por sua garra e talento, sendo campeão do Novo Basquete Brasil duas vezes (2013/14 e 2014/15), além de conquistar a Liga das Américas de 2014 e o Mundial de Clubes da FIBA no mesmo ano.

Laprovittola aproveitou para agradecer a oportunidade em sua conta oficial no Instagram, afirmando que foi "um prazer e uma verdadeira aventura".