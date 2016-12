Harden tem grande atuação e Rockets vencem Mavericks sem dificuldades

Dallas Mavericks e Hoston Rockets se enfrentaram em partida disputada na American Airlines Center, em Dallas, nesta terça-feira (27). James Harden, que terminou o jogo com um duplo-duplo, e companhia não tomaram conhecimento dos Mavs e venceram por 123 a 107.

O confronto foi o quarto e último nesta temporada regular, pois as equipes pertencem à mesma divisão, e os Rockets terminaram invictos. A vitória mantém a equipe de Houston na terceira colocação da Conferência Oeste, com 21 triunfos e 9 derrotas. Por outro lado, o Dallas Mavericks caí para a última colocação da mesma Conferência, amargando 23 derrotas e apenas 9 vitórias.

Na sexta-feira (30), ambas as equipes voltam à quadra. Os Rockets recebem o Los Angeles Clippers em confronto direto pelas primeiras posições. Os Mavs vão até o Staples Center enfrentar o Los Angeles Lakers.

James Harden comanda bom início dos Rockets

Com inicio de jogo forte e aproveitando melhor as oportunidades, o Houston Rockets abriu 11 pontos de vantagem com apenas cinco minutos de jogo. No entanto, Harrison Barnes comandou uma rápida reação do Dallas Mavericks, com 13 pontos anotados. No final do primeiro quarto, os Mavs até conseguiram virar o placar, mas nos últimos segundos James Harden acertou uma bola de três para empatar em 31 a 31.

No segundo quarto, entretanto, os Rockets abriram larga vantagem no placar. Aproveitando bem os arremessos de 3 pontos – principal característica da equipe na temporada – e melhorando a defesa do perímetro, Houston fechou o primeiro período vencendo por 66 a 47. James Harden foi o destaque ofensivo, com 23 pontos e 7 assistências, juntamente com Ryan Anderson que anotou 15 pontos. Na parte defensiva, o jovem Sam Dekker saiu do banco para ajudar sua equipe com 6 rebotes e 2 roubos de bola.

Rockets administra o placar sem dificuldades

O brasileiro Nenê Hilário, que iniciou pela segunda vez na temporada como titular dos Rockets, apareceu mais para o jogo no terceiro quarto. Ele teve boa atuação, mas acabou arranjando algumas confusões durante o jogo. Os Mavs não apresentaram poder de reação e deixaram Harden e Anderson ampliarem ainda mais o placar para 98 a 74.

No último quarto de jogo, os Rockets só tiveram que administrar a larga vantagem conquistada durante a partida. A partida não teve muitas emoções no placar, porém as equipes estavam com os nervos acirrados. No total, 8 faltas técnicas foram marcadas pela arbitragem. O resultado de 123 a 107 deixou clara a fragilidade da equipe de Dallas e serviu para confirmar ainda mais a força dos Rockets que sonham alto nessa temporada.

Destaques:

James Harden (HOU)

34 pontos, 5 assistências e 11 rebotes

Ryan Anderson (HOU)

22 pontos e 3 assistências

Harrison Barnes (DAL)

21 pontos, 3 assistências e 1 rebote

Wesley Matthews (DAL)

19 pontos, 1 assistência e 1 rebote