Thunder atropela Heat fora de casa e vence mais uma com triplo-duplo de Westbrook

O Miami Heat não conseguiu dar ao Oklahoma City Thunder a recepção que esperava. Jogando na AmericanAirlines Arena, em Miami, na noite desta terça-feira (28), o Thunder conseguiu aproveitar o grande espaço defensivo deixado pelo Heat e, com mais uma atuação brilhante de Russell Westbrook, levou novamente a vitória na temporada, essa por 106 a 94.

O décimo quinto triplo-duplo de Westbrook na temporada não foi construído à toa. Em mais uma atuação de acabar com qualquer tentativa de reação adversária, o jogador foi essencial para o grande resultado de OKC fora de sua arena.

Com o resultado, o Oklahoma City Thunder chega a sua vigésima vitória e tem doze derrotas nessa temporada. Já o Miami Heat faz campanha praticamente oposta, tendo apenas dez vitórias e vinte e duas derrotas na conta.

As equipes ainda jogam em 2016, já que fazem suas últimas partidas na quinta-feira (29). O Heat viaja para enfrentar o Charlotte Hornets às 22h. Já o Thunder terá mais um desafio fora de casa, enfrentando o Memphis Grizzlies às 23h30.

Heat joga mal e OKC aproveita

Oklahoma começou a partida como era esperado, atacando bastante e segurando o frágil sistema ofensivo do Heat. Desta forma, não foi difícil ampliar o placar logo no início, segurando-se na frente com facilidade. O marcador terminou em 33 a 19 para OKC.

O mesmo ritmo seguiu durante o segundo quarto e, enquanto Westbrook seguia aumentando cada vez mais seus números, o Heat tentava seguir vivo na partida. Jogando melhor e fazendo boa parcial no período, Miami não conseguiu diminuir a distância no marcador e as equipes foram para o intervalo com 61 a 48 para o Thunder.

Thunder administra vantagem e vence com facilidade

A vantagem construída no primeiro tempo manteve Oklahoma sem dificuldades no restante da partida. Controlando bem o jogo e ainda contando com diversas peças importantes, a equipe visitante continuou com atuação consistente, enquanto o Heat sofria muito e terminou o quarto distante do adversário, com o placar em 87 a 69.

Desta forma, o Thunder só controlou o marcador no último período e não encontrou problemas. Miami ainda contou com boa noite de Josh Richardson, Hassam Whiteside e Johnson, mas não foi suficiente para reverter a grande desvantagem e, desta forma, o duelo terminou em 106 a 94 para OKC.

Números do jogo

Josh Richardson (MIA): 22 pontos, 5 rebotes e 3 assistências

J. Johnson (MIA): 16 pontos, 5 rebotes e 2 bolas roubadas

Tyler Johnson (MIA): 15 pontos e 2 rebotes

H. Whiteside (MIA): 12 pontos

Russell Westbrook (OKC): 29 pontos, 17 rebotes e 11 assistências

Kanter (OKC): 19 pontos

Steven Adams (OKC): 15 pontos e 8 rebotes

Abrines (OKC): 14 pontos