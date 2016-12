Após 17 anos juntos, Phil Jackson e Jeanie Buss terminam relacionamento

(Foto: Mark J. Terrill/Associated Press)

Após 17 anos juntos, Phil Jackson anunciou em seu Twitter nesta terça-feira (27) o fim do relacionamento com Jeanie Buss. Phil, atual presidente do New York Knicks desde 2015, e Jeanie, atual proprietária e presidente do Los Angeles Lakers, utilizaram como justificativa a distância entre as cidades, já que são quase 4 mil quilômetros que separam Nova Iorque de Los Angeles.

Ainda de acordo com o ex-treinador dos Lakers, o fim da relação entre ele e a dona e presidente da franquia de Los Angeles foi com 'amor e respeito mútuo'. Phil e Jeanie se conheceram durante o período que estiveram trabalhando juntos nos Lakers - Jackson chegou em 1999 para ser técnico e comandou a equipe durante 11 temporadas, enquanto o pai de Jeanie, Jerry Buss, era o proprietário.

Em 2013, após a morte de Jerry Buss, Jeanie passou a dividir a franquia com seus irmãos, além de ocupar o cargo de presidente. Neste período, Jackson já havia se aposentado do basquete e, dois anos depois, assumiu a presidência do New York Knicks.

Veja a nota oficial do agora ex-casal:

"Com amor e respeito mútuo, nós decidimos terminar nosso relacionamento. Com a natureza das nossas obrigações e a distância geográfica entre nós, sustentar essa relação vinha sendo difícil. Nós dividimos vários momentos maravilhosos durante esses anos, e esperamos manter esse apoio um do outro, no futuro. PJ/JB".

Também em seu Twitter, Jeanie Buss compartilhou a carta escrita e postada por Phil Jackson, e acrescentou a seguinte frase: "Nada mais que amor e respeito por esse homem".

Ainda na rede social, Jeanie escreveu a sua opinião sobre o fim do namoro: "O amor da minha vida é o Los Angeles Lakers. Eu amo Phil e sempre o amarei. Não é justo para ele ou para o Lakers não ter minha total atenção", finalizou.