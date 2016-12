Em jogo equilibrado, Utah Jazz decide no fim e vencem Los Angeles Lakers

Na noite desta terça-feira (27), o Los Angeles Lakers foi derrotado em casa pelo Utah Jazz por 102 e 100. Hayward foi o destaque da noite com 31 pontos e 9 rebotes, mas a cesta da vitória foi marcada por Joe Ingles a 21 segundos do fim da partida.

Após vencer os Clippers no Natal, os Lakers foram derrotados pelo Utah Jazz e igualaram o número de derrotas do Philadelphia 76ers e Dallas Mavericks, os lanternas das Conferências Leste e Oeste, respectivamente. Entretanto, possuem 12 vitórias e ocupam a 12ª posição. Já o Utah Jazz, conquistou a 19ª vitória e está em sexto lugar, entre os classificados para os playoffs.

Na próxima rodada, as duas equipes receberão justamente os lanternas de suas respectivas Conferências, ambos na quinta-feira (29). Os Lakers receberão o Dallas Mavericks, enquanto o Utah Jazz vão receber o Philadelphia 76ers.

Lakers é superior em primeiro tempo equilibrado

O primeiro quarto foi bastante equilibrado. O Utah Jazz começou melhor com Hayward abrindo o placar com duas bolas de três pontos seguidas e a equipe visitante liderando por 10 a 4. Luol Deng foi o destaque dos Lakers e com sete pontos conseguiu levar a equipe a liderança do placar por 15 a 12.

Entretanto, o Jazz conseguiu anotar oito pontos seguidos e abriu 20 a 15, restando três minutos para o fim. Na reta final do período, os Lakers conseguiram anotar mais pontos (10 a 8), mas foram para o segundo quarto atrás no placar por 28 a 25, com o Jazz com aproveitamento de 59% nos arremessos.

No segundo período, os Lakers entraram definitivamente no jogo e forçaram diversas perdas de bola dos Jazz. Thomas Robinson e Brandon Ingram foram bastantes produtivos e foram os melhores da equipe no quarto. Com o ataque produzindo 8 a 1 nos minutos finais e D'Angelo Russell anotando seus primeiros pontos na partida na última bola, os Lakers foram para o intervalo vencendo por 52 a 48.

Jazz reage no segundo tempo e vencem Lakers nos últimos segundos

O segundo tempo foi tão equilibrado quanto o primeiro. Depois de um segundo quarto apático, os Jazz entraram para o jogo de novo com boa atuação no terceiro período. Com Deng pendurado com cinco faltas, Hayward começou a sobrar em quadra sem o marcador.

Julius Randle destacava-se nos Lakers e no terceiro período chegou a marca do duplo-duplo. Depois de tanto errar, Lou Williams começou a acertar seus arremessos e os Lakers voltaram a liderar o jogo, indo para o último quarto vencendo por 74 a 72.

O Utah Jazz começou o último período anotando 14 a 8 e assumindo a liderança outra vez (86 a 82). Mas, após sequência de bolas de três pontos entre Joe Inlges e Lou Williams, o ala-armador dos Lakers colocou sua equipe na frente outra vez (91 a 90).

O fim de jogo foi emocionante. Julius Randle comandava os Lakers, enquanto Hayward liderava os Jazz. Entretanto, nenhum dos dois terminou sendo o protagonista final. Quando o relógio apontava 21 segundos para o fim, Joe Ingles - livre de marcação - anotou mais uma bola de três pontos e colocou o Jazz na frente por três pontos (102 a 99).

Os Lakers pararam o jogo e prepararam a jogada. Randle tentou jogada de três pontos, mas a bola não caiu e ele terminou no lance livre, tendo anotado apenas um de dois arremessos (102 a 100). A equipe da casa, imediatamente, fez falta em Gobert. O pivô dos Jazz errou os dois lances livre e deu oportunidade do Lakers empatar e forçar a prorrogação e, até mesmo, virar e vencer. D'Angelo Russell tentou decidir com bola de três pontos, mas não pegou nem aro.

Números do jogo

Los Angeles Lakers

Julius Randle: 25 pontos e 12 rebotes

Lou Williams: 22 pontos

Jordan Clarkson: 12 pontos e 5 rebotes

Utah Jazz

Gordon Hayward: 31 pontos e 9 rebotes

Joe Ingles: 13 pontos

Rudy Gobert: 12 pontos e 11 rebotes