Westbrook consegue mais um triplo-duplo na temporada e iguala feito de Oscar Robertson

Foto: Divulgação/NBA

Na noite desta terça-feira (27), o Oklahoma City Thunder venceu o Miami Heat fora de casa e o destaque da partida foi Russell Westbrook. Como de costume, o armador anotou mais um triplo-duplo na temporada e chegou na marca de 30 triplo-duplos em 2016, igualando o feito de Oscar Robertson em 1961.

Agora, Westbrook e Robertson são os únicos na história da NBA a alcançar pelo menos 30 triplo-duplos em um mesmo ano. Em 1961, o ex-jogador do Cincinnati Royals conseguiu 34, dois a mais do que o armador do Thunder poderá alcançar caso consiga dois dígitos em três estatísticas nos dois jogos restantes do ano.

Na atual temporada, Westbrook anotou o seu 15º triplo-duplo em 32 jogos, marca que apenas ele, Michael Jordan e Magic Johnson conseguiram nos últimos 30 anos de NBA. Nas 15 vezes em que atingiu a marca, o Thunder venceu em 12 e perdeu apenas três. Nas outras 17 vezes que não fez, foram apenas oito triunfos.

Nesta terça-feira, contra o Miami Heat, Westbrook precisou de apenas três períodos para anotar o triplo-duplo, a sexta vez que faz isso nesta temporada, enquanto todo o resto da liga conseguiu em apenas três vezes - todas com James Harden, armador do Houston Rockets. Westbrook terminou a partida contra o Heat com 29 pontos, 17 rebotes e 11 assistências, atingindo sua marca mais alta de rebotes na temporada.

O Oklahoma City Thunder está em quinto lugar na Conferência Oeste com 20 vitórias e 12 derrotas. Na quinta-feira (29), encara o Memphis Grizzlies e, no sábado (31), fecha o ano contra o Los Angeles Clippers.