Pacers perde fora de casa diante do Wizards e soma quarta derrota seguida

Na noite desta quarta-feira (29), o Indiana Pacers foi derrotado fora de casa pela equipe do Washington Wizards por 111 a 105. Mesmo com um ótimo desempenho de Paul George, o Pacers caiu diante do adversário direto por vaga nos playoffs e chega a mais uma derrota na temporada.

Após ser derrotado em Chicago pela equipe dos Bulls nesta segunda-feira (26), o Pacers não conseguiu se recuperar e sofreu a 18ª derrota (quatro seguidas) em 33 partidas na atual temporada. Já a equipe de Washington conseguiu sua segunda vitória consecutiva, uma vez que vinha de vitória contra a equipe do Milwaukee Bucks. Foi a 14ª vitória dos Wizards em 30 partidas na temporada. As duas equipes brigam por uma melhor colocação na Conferência Leste da liga, já que ocupam nona e décima posição na tabela e figuram fora da zona de classificação aos playoffs até então.

O próximo compromisso do Pacers será contra o Chicago Bulls, em Indianápolis, no Bankers Life Fieldhouse, nesta sexta-feira (30). No mesmo dia, o Washington Wizards recebe a equipe do Brooklyn Nets no Verizon Center, em Washington.

Gortat desequilibra no garrafão e garante boa vantagem no primeiro tempo

O primeiro quarto da partida em Washington foi bem equilibrado. O Indiana Pacers conseguiu pressionar a franquia de Washington mesmo fora de casa e, com Paul George jogando bem, saiu vencendo o quarto por dois pontos a mais em relação ao Wizards, que ainda não contava com John Wall e Bradley Beal em bom momentos. Beal ainda deu um susto com uma torção no tornozelo, mas continuou em quadra por algum tempo.

Já no segundo quarto, a equipe da casa conseguiu se impor no fim, principalmente no garrafão com o pivô polonês Marcin Gortat, e também pela rotação com os jogadores do banco, abrindo uma larga vantagem de 10 pontos de diferença. John Wall também começou a aparecer na partida com rebotes ofensivos e alguns bons chutes para três pontos, terminando o primeiro tempo de partida como o segundo maior pontuador com 13 pontos, somente atrás de Paul George com 14. Já Gortat foi o maior reboteiro da primeira metade de partida com oito rebotes, sendo Wall o segundo com sete. O primeiro tempo terminou 58 a 48 para o Wizards.

George tenta liderar reação, mas apagão ao fim do primeiro tempo custa caro ao Indiana

No terceiro quarto, o Pacers foi para cima da equipe da casa liderado por Paul George. O ala da equipe de Indianápolis conseguiu um bom desempenho e, juntamente com Myles Turner e Jeff Teague, causou certa atenção na defesa da franquia de Washington. Wall continuou a arquitetar bem sua equipe, mas o destaque continuou para Gortat, que permaneceu bem nos rebotes. A equipe da casa conseguiu aumentar a vantagem para o último período em um ponto.

O último quarto foi o momento em que a reação do Pacers se consolidou. Liderado por Paul George a todo instante, a franquia de Indianápolis conseguiu reduzir a vantagem para três pontos, mas Otto Porter Jr. e John Wall não deixaram a ponta sair das mãos da equipe da casa e, assim, a vitória ocorreu por seis pontos de diferença. O placar final foi de 111 a 105 para o Washington Wizards.

Destaques do jogo

Indiana Pacers

John Wall: 36 pontos, 11 rebotes e 9 assistências

Marcin Gortat: 13 pontos, 16 rebotes e 4 assistências

Markieff Morris: 10 pontos, 6 rebotes e uma assistência

Washington Wizards

Paul George: 34 pontos, 3 rebotes e 4 assistências

Jeff Teague: 19 pontos, 2 rebotes e 11 assistências

Myles Turner: 15 pontos e 8 rebotes

Outros resultados da rodada

Orlando Magic 101 x 120 Charlotte Hornets

Atlanta Hawks 102 x 98 New York Knicks

Detroit Pistons 94 x 119 Milwaukee Bucks

Chicago Bulls 101 x 99 Brooklyn Nets

New Orleans Pelicans 102 x 98 Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs 119 x 98 Phoenix Suns

Denver Nuggets 105 x 103 Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers 102 x 89 Sacramento Kings

Golden State Warriors 121 x 111 Toronto Raptors