Em duelo equilibrado, Hawks vencem Knicks na prorrogação

Nesta quarta-feira (29) o Atlanta Hawks recebeu na Philips Arena o New York Knicks na noite de jogos da NBA e em enfrentamento de equipes que seguem na batalha para subir na Conferência Leste. E num duelo bem equilibrado do ínicio ao fim, os Hawks venceram por 102 a 98 após a prorrogação. O time de Atlanta alcançou o recorde de 50% de 16 vitórias e 16 derrotas, enquanto que os Knicks ficam com 16 vitórias e 15 derrotas, situação parecida.

Os destaques do jogo foram Denis Schroder com 27 pontos e 5 assistências e Dwight Howard com duplo-duplo de 16 pontos e 22 rebotes, enquanto em Nova York o pivô Kristaps Porzingis com 24 pontos e 8 rebotes, Derrick Rose com 26 pontos, 7 rebotes e 6 assistências, e Joakim Noah também com duplo-duplo de 14 pontos e 16 rebotes.

Primeiro tempo é equilibrado e Knicks fica na frente

O jogo começou com os times pontuando de modo razoável e os Hawks saindo na frente por 10 a 9 e conseguindo se manter de modo consistente na defesa. Os Knicks porém responderam com uma melhora no jogo do perímetro e assim conseguiram vencer o primeiro quarto por 25 a 22.

No segundo período o time da "Big Apple" iniciou suas ações ofensivas de modo organizado e conseguindo romper a defesa rival e chegando a abrir oito pontos de vantagem no marcador. No fim do primeiro tempo e com algumas trocas de liderança entre os times, os Knicks conseguiram ir para os vestiários vencendo por 47 a 45.

Hawks reagem, empatam o jogo e levam para a prorrogação

Após o intervalo, os times continuaram com placares baixos e sempre muito próximos no placar, por vezes alternando as lideranças e mantendo o domínio da defesa sobre o ataque e o placar da parcial ficou em 20 a 19 para a franquia da Geórgia enquanto o do jogo estava em 66 a 65 para o time azul de Nova York.

No quarto período as equipes seguiram defendendo de maneira sólida e todas as vezes que alguém tentava aumentar a vantagem no placar, a trama ofensiva acabava falhando. No fim o ritmo parelho foi se estendendo com as equipes empatando diversas vezes e assim terminaram empatadas em 85 pontos e a partida foi pra prorrogação.

Hawks mostra superioridade outra vez e vencem Knicks

No tempo extra finalmente os ataques conseguiram suplantar as defesas e com uma maior efetividade no jogo de transição, Atlanta venceu por 102 a 98.