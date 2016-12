Warriors vencem Raptors em noite histórica para DeRozan

Na noite desta quarta-feira (28), o Golden State Warriors se recuperou da derrota no Natal para o rival Cleveland Cavaliers e venceu o Toronto Raptors por 121 a 111. Os destaques da vitória foram Stephen Curry com 28 pontos e sete rebotes e assistências, e Kevin Durant com 22 pontos e 17 rebotes.

Contudo, a noite ficou marcada por recorde na franquia canadense: DeMar DeRozan anotou 29 pontos no jogo e passou Chris Bosh (10,275), tornando-se o maior pontuador da história dos Raptors agora com 10,290 pontos na carreira.

Com a vitória, os Warriors continuam na liderança geral da temporada e da Conferência Oeste com 28 vitórias e cinco derrotas, enquanto o Toronto Raptors continua na segunda posição da Conferência Leste e quinto lugar geral com 22 triunfos e nove derrotas.

Na próxima rodada, o Golden State Warriors receberão o pior time da Conferência Oeste, o Dallas Mavericks, na sexta-feira (30). Já o Toronto Raptors jogam nesta quinta-feira (29), contra o Phoenix Suns, em Arizona.

Warriors começam arrasadores e abrem 17 pontos de vantagem

Jogando em casa contra o vice-líder da Conferência Leste, os Warriors precisam provar que estavam recuperados da derrota no Natal para o Cleveland Cavaliers. Para isso, a equipe precisava dos seus principais jogadores, Stephen Curry e Kevin Durant, em ótima noite.

Para a sorte de todos, era uma ótima noite para a equipe de Oakland. Apesar do susto que viriam a dar no segundo quarto, os Warriors foram superiores em grande parte do primeiro tempo. No quarto inicial, a equipe abriu incríveis 25 pontos de frente (42 a 17) e parecia que já tinha definido o jogo.

Entretanto, no segundo período com os Warriors mais relaxados, os Raptors começaram a entrar no jogo. DeRozan, Lowry e Ross comandaram a impressionante reação dos visitantes, que cortaram a vantagem da franquia californiana para apenas cinco pontos (58 a 53). O jogo ficou em aberto de novo, mas o assustado Golden State tratou de reagir e foram para o intervalo vencendo por 72 a 55, conseguindo incríveis 14 a 2 nos minutos finais.

Curry brilha e Warriors vencem Raptors

No terceiro período, os Raptors tentaram mostrar que não iriam se entregar. DeRozan foi o cestinha do jogo e ainda se tornou o maior pontuador da história da franquia canadense passando Chris Bosh. Entretanto, Curry começou a aparecer no jogo e os Warriors foram para o último período com a vantagem de 17 pontos (104 a 87).

Nos 12 minutos finais, os Raptors pouco conseguiram fazer. Curry continuou chamando a responsabilidade para si e tratou logo de decidir o confronto. A equipe do Canadá ainda conseguiu diminuir a vantagem dos Warriors para dez pontos, mas era tarde demais. Vitória dos Warriors por 121 a 111.

Destaques do jogo

Golden State Warriors

Stephen Curry: 28 pontos, 7 rebotes e 7 assistências

Kevin Durant: 22 pontos e 17 rebotes

Draymond Green: 14 pontos e 10 rebotes

Klay Thompson: 21 pontos

Toronto Raptors

DeMar DeRozan: 29 pontos

Kyle Lowry: 27 pontos e 11 assistências

Terrence Ross: 24 pontos