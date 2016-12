NBA em 2016: perda de ídolos, quebra de recordes históricos e título inédito

Google Plus

NBA em 2016: perda de ídolos, quebra de recordes e título inédito

O ano de 2016 foi agitado na NBA. Ídolos como Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett e Ray Allen se aposentaram, ícones como o jornalista Craig Sager e a lenda Nate Thurmond faleceram, recordes históricos foram quebrados e ainda teve um campeão inédito na liga, o Cleveland Cavaliers, que encerrou o jejum de título na cidade que já duravam 52 anos.

Se por um lado alguns ídolos botaram um ponto final em suas histórias, por outro lado alguns se consolidaram como grandes nomes da atualidade, casos de LeBron James, Stephen Curry e Russell Westbrook. Ao mesmo que alguns aposentam, ainda surgem futuras promessas do basquete, como Karl-Anthony Towns, Kristaps Porzingis, D’Angelo Russell, etc.

Ainda neste ano, foi possível acompanhar diversos recordes sendo quebrados. Entre os jogadores, Stephen Curry quebrou o recorde de bolas de três numa temporada (402) e no mesmo jogo (13), enquanto Russell Westbrook superou Oscar Robertson e Magic Johnson e tornou-se o jogador com mais triplo-duplos na mesma temporada. Entre os times, o Golden State Warriors venceu 73 jogos na temporada regular e quebrou o recorde do Chicago Bulls de Michael Jordan, em 1995/96.

O ano de 2016 também consagrou LeBron James. O astro conduziu o Cleveland Cavaliers ao título inédito em sua história, com atuação fora de série nas finais, atingindo médias de 29.7 pontos, 11.3 rebotes e 8.9 assistências por jogo e sendo eleito o MVP (Jogador Mais Valioso) das finais pela terceira vez na carreira. Já pela temporada 2016/17, entrou no top 10 de maiores cestinhas da história da NBA – atualmente está em 8º lugar.

Com tantos acontecimentos importantes no mundo da NBA, alguns bons e outros ruins, a VAVEL Brasil preparou este especial para você, fã da bola laranja, relembrar tudo o que aconteceu na principal liga de basquete do mundo durante o ano de 2016.

A aposentadoria dos ídolos

Em novembro de 2015, Kobe Bryant anunciou que iria se aposentar em sua 20ª temporada na carreira. Após longos meses de despedidas em toda cidade que visitava, no dia 13 de abril aconteceu o último jogo do "Black Mamba" na NBA, com direito a muitas homenagens, incluindo de Magic Johnson e presença de Shaquille O'Neal - entre outras celebridades. O astro do Los Angeles Lakers anotou 60 pontos e deu show na vitória sobre o Utah Jazz.

Kobe Bryant anotou 60 pontos em sua despedida (Foto: Divulgação/NBA)

Já na pós-temporada, o San Antonio Spurs foi eliminado para o Oklahoma City Thunder. Na saída de quadra, toda uma tensão porque poderia ter sido o último jogo de Tim Duncan pela franquia. E foi. Mas, apenas semanas depois, o pivô anunciou que iria aposentar e não jogaria a temporada 2016/17. No dia 18 de dezembro, os Spurs aposentaram a camisa do ídolo.

Após o término da temporada, outras lendas da NBA anunciaram que iriam também se aposentar. Kevin Garnett conseguiu entrar em acordo com o Minnesota Timberwolves e rescindiu o contrato, anunciando assim a aposentadoria. Amar’e Stoudemire não quis acertar com outra franquia e anunciou a aposentadoria aos 33 anos – o mais novo entre todos. Por fim, Ray Allen – que estava sem jogar desde 2014 – anunciou que também iria parar aos 41 anos.

Tim Duncan durante a cerimônia da aposentadoria de sua camisa nos Spurs (Foto: Divulgação/NBA)

Recordes do Curry e dos Warriors

Quem roubou a cena durante a temporada regular foi Stephen Curry. Com 402 bolas de três pontos e atuações memoráveis, foi eleito o MVP (Jogador Mais Valioso) por unanimidade. Curry ainda quebrou o recorde de mais bolas de três pontos num jogo acertando 13.

Além disso, Curry e seus companheiros Klay Thompson e Draymond Green comandaram o Golden State Warriors na quebra do recorde do Chicago Bulls, com 73 vitórias e apenas 9 derrotas na temporada regular.

Curry quebrou diversos recordes na linha de três pontos e foi o primeiro MVP unânime (Foto: Divulgação/NBA)

Título inédito dos Cavaliers com feito histórico e fim da seca em Cleveland

A cidade de Cleveland não sabia o que era comemorar um título nas principais ligas de esportes nos Estados Unidos desde 1964 quando os Browns conquistaram a NFL Championship – atual Super Bowl.

Os Cavaliers, fundado em 1970, nunca tinham conquistado o título da NBA. Foram vices em 2007 e 2015, e por pouco, não foram também em 2016. Viram os Warriors abrirem 3 a 1 nas finais e fizeram um feito que ninguém tinha conseguido fazer: virar este placar na final. Assim, LeBron James, Kyrie Irving e cia fizeram história e conquistaram um título inédito com feito histórico.

LeBron James se consolidou como o craque da NBA em 2016 (Foto: Divulgação/NBA)

Russell Westbrook: o 'Mr. Triplo-Duplo'

Na temporada 2015/16, Russell Westbrook bateu o recorde de Magic Johnson de mais triplo-duplos numa mesma temporada, tendo feito isto em 19 vezes. Com a saída de Kevin Durant do Oklahoma City Thunder ao término da temporada, todo o protagonismo passou para o armador, que ainda renovou com a franquia.

No início da temporada 2016/17, Westbrook já anotou 15 triplo-duplos em 32 jogos, chegando a marca de 30 triplo-duplos em 2016, tornando-se ao lado de Oscar Robertson como os únicos a atingirem a marca de pelo menos 30 num mesmo ano. O ex-jogador do Cincinnati Royals conseguiu o feito em 1961.

Westbrook anotou 30 triplo-duplos em 2016 (Foto: Divulgação/NBA)

Futuros craques

Se por um lado alguns ídolos aposentaram e franquias conquistam títulos inéditos, por outro lado começam a surgir futuros craques e times grandes iniciando processo de reconstrução. É o caso do Los Angeles Lakers, uma das maiores franquias da NBA, que viu o ídolo Kobe Bryant aposentar, mas já iniciou a reconstrução para o futuro.

Na temporada 2015/16, os Lakers tiveram a segunda escolha do draft e selecionaram o armador D'Angelo Russell. Nesta atual temporada, de novo com a segunda escolha, optou por selecionar o ala Brandon Ingram, considerado o novo Kevin Durant do basquete.

Russell (1) e Ingram, o futuro dos Lakers (Foto: Divulgação/NBA)

O Minnesota Timberwolves, depois de ver o ídolo Kevin Garnett aposentar, conseguiu um jovem pivô promissor como a primeira escolha do draft, o dominicano Karl-Anthony Towns, que foi eleito o calouro do ano em 2016. Além dele, a franquia ainda conta com outro número um de draft, o canadense Andrew Wiggins, e o vencedor do desafio de enterradas nos últimos dois anos, Zach LaVine.

Outra franquia tradicional em reconstrução é o Philadelphia 76ers, que conseguiu a primeira escolha do draft em 2016 e selecionou o ala australiano Ben Simmons. Outra grande promessa na equipe é o pivô Joel Embiid.

O New York Knicks apostou no pivô letão de 2,20 metros, Kristaps Porzingis. O jogador, apesar de ver os torcedores contestarem a escolha da equipe, mostrou dentro de quadra em 2016 que foi um acerto e teve a camisa mais vendida na cidade. O Phoenix Suns, franquia que mais conseguiu escolhas nos útlimos anos, conseguiu uma grande promessa: o ala-armador Devin Booker.

Porzingis (6) e Karl-Anthony Towns (32) disputando rebote (Foto: Divulgação/NBA)

Morte de ícones dentro e fora das quadras

Nem só de alegrias viveu o basquete da NBA em 2016. Notícias tristes também fizeram parte do ano. No dia 16 de julho, Nate Thurmond faleceu após uma curta luta contra a leucemia. O ex-pivô foi ídolo nos Warriors e Cavaliers, além de ser membro do Hall da Fama.

Nate Thurmond foi o primeiro jogador na história do basquete a conseguir anotar um ‘quádruplo-duplo’ (22 pontos, 14 rebotes, 13 assistências e 12 tocos contra o Atlanta Hawks em 1974). Os Warriors homenagearam o ex-jogador com o número 42 - camisa que ele utilizava - no ombro da camisa em forma de 'patch'.

Fora das quadras, outro ícone faleceu. Aos 65 anos, após uma longa batalha contra o câncer, o repórter Craig Sager morreu no dia 15 de dezembro. Era um dos jornalistas mais conhecidos da NBA, mas apesar disso, cobriu sua primeira final da liga apenas neste ano como gentileza da ESPN – ele trabalhava para a TNT. O jornalista recebeu homenagens de jogadores e companheiros de profissão.