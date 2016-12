Com grande atuação no terceiro quarto,Hornets viram o jogo e vencem Heat em casa

Charlotte Hornets e Miami Heat se enfrentaram em mais uma rodada da NBA na noite desta quinta-feira (29), na Spectrum Center, em Charlotte. Os Hornets venceram por 91 a 82, com grande atuação de Kemba Walker e Nicolas Batum. A equipe da casa virou o jogo em um terceiro período espetacular e saiu vitorioso diante de sua torcida.



Foi a 19ª vitória da franquia de Charlotte na temporada. Os Hornets ocupam a 4ª posição da Conferência Leste e estão se classificando para os playoffs. O Heat perdeu a 23ª e ocupa a 13ª colocação da mesma conferência, amargando uma campanha péssima.



O Charlotte Hornets voltam à quadra neste sábado, (31) contra o líder da Conferência Leste e atual campeão da NBA, o Cleveland Cavaliers. Por sua vez, o Miami Heat visita o Boston Celtics nesta sexta-feira (30).



Miami joga bem e termina o primeiro tempo com 4 pontos na frente



O primeiro período na Spectrum Center foi bastante equilibrado. Marwin Williams atuou bem pelo Hornets e Luke Babbitt também teve boa atuação pelo Heat no quarto que terminou em 21 a 19 para os donos da casa.



O segundo quarto teve dois nomes: Josh Richardson e Wayne Ellington. O Miami foi impecável e manteve a consistência defensiva. Kemba Walker foi anulado, assim como Marwin WIlliams. O Heat fechou o período com o placar de 46 a 42.



Hornets faz terceiro quarto perfeito, vira e vence em casa



O Charlotte Hornets reagiu no terceiro quarto. Batum e Walker comandaram a franquia da Carolina do Norte e nem Josh Richardson em grande noite salvava. Os donos da casa abriram 73 a 66 ao fim do período.



O último quarto na Spectrum Center foi morno. O Charlotte Hornets garantiu a vitória contra o Miami Heat por 91 a 82.



Números do jogo



Kemba Walker (CHA):

22 pontos, 4 assistências e 7 rebotes



Josh Richardson (MIA):

20 pontos, 2 assistêrebotes 4 rebotes



Nicolas Batum (CHA):

16 pontos, 8 assistências e 13 rebotes



Tyler Johnson (MIA):

18 pontos, 5 assistências e 7 rebotes