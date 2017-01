Lowry anota 41 pontos e Raptors vencem Lakers fora de casa

No primeiro jogo em 2017, o Los Angeles Lakers decepcionou seus torcedores e foi derrotado pelo Toronto Raptors, na noite deste domingo (1), por 123 a 114. O destaque da noite foi Kyle Lowry, que anotou 41 pontos, pegou nove rebotes e deu sete assistências.

Além dos 41 pontos, o armador dos Raptors teve o incrível aproveitamento de 75% nos arremessos. Ao lado do ala-armador DeMar DeRozan, combinaram 72 pontos dos 123 de sua equipe. Nos Lakers, destaques para D'Angelo Russell (28 pontos) e Nick Young (26) que juntos anotaram 13 bolas de três, mas não impediram outra derrota.

Com a vitória, os Raptors continuam na segunda posição da Conferência Leste, atrás apenas do atual campeão Cleveland Cavaliers. Foi a 23ª vitória da franquia canadense em 33 jogos. Já os Lakers amargaram a 25ª derrota na temporada e estão em 12º lugar na Conferência Oeste.

Lakers sai na frente, mas leva virada no segundo quarto

Os Raptors começaram melhor abrindo 5 a 0 nos primeiros ataques, mas os Lakers entraram no jogo e assumiram a frente do placar devido as bolas de três pontos de D'Angelo Russell e Nick Young. O bom aproveitamento no perímetro durante o primeiro quarto foi fundamental para a equipe da casa largar na frente vencendo por 33 a 27.

Os Lakers chegaram a abrir 12 pontos de frente, entretanto, os Raptors se recuperaram durante o segundo quarto. O jogo continuou equilibrado, mas os visitantes assumiram a dianteira e não perderam mais. A dupla Lowry e DeRozan brilharam e combinaram 36 pontos no primeiro tempo (18 cada um) e, assim, a franquia canadense foi para o intervalo vencendo por 58 a 57.

Raptors se mantém na frente e vencem Lakers

No terceiro período o jogo manteve-se equilibrado e os Lakers iniciaram melhor. A equipe de Los Angeles chegou a recuperar a frente do placar e abrir cinco pontos de vantagem graças as bolas de três de Nick Young. Mas, na metade final do quarto, brilhou DeMar DeRozan que comandou a virada dos Raptors, que foram para os últimos 12 minutos vencendo por 85 a 83.

O jogo estava equilibrado, mas os Raptors começaram o último período fazendo 7 a 0 e aumentando a vantagem de dois para nove pontos de diferença. A partir disso, os Lakers não conseguiram reduzir o placar para menos de seis pontos. Quando a reação parecia que viria, os erros da jovem equipe atrapalharam outra vez e, assim, os Raptors definiram o jogo por 123 a 114.

Destaques do jogo

Los Angeles Lakers

D'Angelo Russell: 28 pontos, 4 rebotes e 5 assistências

Nick Young: 26 pontos

Toronto Raptors

Kyle Lowry: 41 pontos, 9 rebotes e 7 assistências

DeMar DeRozan: 31 pontos