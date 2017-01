Na primeira partida do NBB em 2017, Vasco vira sobre Paulistano e volta a vencer na competição

Nesta terça-feira (3), o Vasco visitou o Paulistano no Ginásio Antônio Prado Júnior em partida válida pela décima segunda rodada do NBB e superou as expectativas, saindo com a vitória por 86 a 83 após três revezes seguidos na competição.

O duelo foi o primeiro da maior competição nacional no ano de 2017, e não faltou emoção para compensar o início do calendário do basquete basquete brasileiro nesse novo ano. A partida que marcou a estreia de Dedé Barbosa no comando do Vasco foi acirrada do início ao fim, com nenhuma das equipes tendo conseguido se distanciar no placar, mesmo em seus melhores momentos. Fez diferença a contusão de Jorginho, do Paulistano, que saiu machucado no terceiro quarto e viu sua ausência fazer os paulistas desandarem.

As duas equipes voltam às quadras no próximo sábado (7). Na sexta colocação, o Paulistano irá visitar a Liga Sorocabana, às 18h, enquanto o Vasco, que agora agora ocupa a décima posição, irá ao Sul visitar o Caxias do Sul, com a partida a ser disputada às 17h.

O jogo

No primeiro quarto o Paulistano se destacou com seu bom aproveitamento nas bolas de fora. A partida começou aparentando certo equilíbrio, porém, uma sequência de arremessos bem sucedidos de três pontos dos donos da casa logo deram vantagem aos mesmos. Durante o período, os cariocas ainda conseguiram encostar no placar, após pedido de tempo do treinador Dedé Barbosa. Ainda assim, o Paulistano terminou o quarto vencendo por 23 a 18.

O segundo quarto continuou no mesmo ritmo do primeiro. A equipe paulistana continuou sendo superior, mesmo que a diferença de pontos na parcial não tenha demonstrado isso com fidelidade. O Vasco continuou variando. Algumas boas jogadas foram sobrepostas por erros grotescos, infantis. As equipes foram ao intervalo com o placar marcando 38 a 31 para os donos da casa.

O Paulistano voltou ainda melhor do intervalo, mas sentiu a perda de Jorginho, seu melhor jogador, que saiu após sofrer uma torção no tornozelo. O Vasco demorou para aproveitar a instabilidade dos donos da casa, e apenas conseguiu encostar no placar quando David Jackson resolveu aparecer. Com boas bolas de três de Hélio e Palacios, os cariocas diminuíram a vantagem dos adversários e conseguiram ir ao último quarto perdendo por apenas quatro pontos, por 61 a 57.

O Vasco manteve o bom momento do período anterior e logo virou a partida. David Jackson, Nezinho, Murilo, Palacios e Gaúcho formaram um quinteto praticamente perfeito na defesa, dificultando o prosseguimento das jogadas do Paulistano. Na segunda metade do quarto, os donos da casa voltaram a encostar, com Eddie tendo ótimo aproveitamento nas bolas de fora. Os últimos minutos foram bastante picotados, mas os visitantes conseguiram mesmo a vitória e voltaram a vencer no NBB. Ao fim, o placar marcava 86 a 83 para os cariocas.