Aldridge e Leonard brilham e Spurs atropelam Raptors

San Antonio Spurs e Toronto Raptors se enfrentaram na noite desta terça (3) na AT&T Center em mais uma rodada da NBA. Os donos da casa saíram viroriosos por 110 a 82. Kahwi Leonard e Lamarcus Aldridge deram um show e juntos combinaram 48 pontos. DeRozan foi o único que antingiu os 20 pontos pela Raptors, chegando aos 26.

A franquia comandada por Greg Popovic chegou a 28ª vitória na temporada e ocupa a 2ª posição na conferência oeste. O Raptors perderam a 11ª na temporada mas ocupam o 2º lugar na conferência leste, atrás apenas do líder Cleveland Cavaliers.

O San Antonio Spurs volta à quadra na sexta-feira (6), 00h, para visitar o Denver Nuggets. O Toronto Raptors recebe o Utah Jazz amanhã (5), às 22h30.

Spurs passeia e fecha primeiro tempo com larga vantagem

Os Spurs começaram o jogo a todo vapor, sem dar chance dos Raptors respirarem. Aldridge levantava a torcida na AT&T Center a cada cravada. O ala-pivô dos Spurs comandou o time no primeiro quarto que acabou em 29 a 18 para franquia da casa.

No segundo período os Spurs continuaram seu massacre. Sem chance alguma de reação e esbarrando na consistente marcação defensiva, os Raptors assistiram uma aula de basquete de Tony Parker, Kahwi Leonard e Lamarcus Aldridge. Os Spurs fecharam o primeiro tempo vencendo por 60 a 41.

Raptors esboçam reação mas Spurs vencem com sobras

No terceiro período mais um show. Lamarcus Aldridge era quase imparável junto de Kahwi Leonard, e mais uma vez comandaram a equipe. O banco dos Spurs entraram para ajudar a abrir a larga vantagem. O quarto acabou em 88 a 58 para os Spurs.

No último quarto os Raptors esboçaram uma reação contra o já misto Spurs. Greg Popovic tirou seus astros e foi aí que Demar DeRozan apareceu. O ala-armador foi o nome do quarto em que os Raptors venceram, mas nada que impedisse a grande vitória do San Antonio Spurs por 110 a 82.

Números do jogo

Lamarcus Aldridge (SA):

23 pontos, 6 assistências e 8 rebotes

Kahwi Leonard (SA):

25 pontos, 2 assistências e 4 rebotes

Demar DeRozan (TOR):

26 pontos, 2 assistências e 4 rebotes