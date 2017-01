Austin Rivers lidera LA Clippers em virada no terceiro quarto na vitória contra o Grizzlies

Fazendo sua segunda noite seguida de partidas no Staples Center, o Memphis Grizzlies até largou bem no primeiro tempo contra o Los Angeles Clippers mas acabou sucumbido à um inspirado Austin Rivers, sendo derrotado por 115 a 106.

Dono da posição de armador principal durante a ausência do capitão e craque Chris Paul, o camisa 25 foi fundamental na virada dos Clippers durante o terceiro quarto e liderou seus companheiros ao triunfo somando 28 pontos, 7 assistências e 4 rebotes.

A vitória consolidou o LA Clippers na 4ª colocação na Conferência Oeste tendo campanha de 24 vitórias e 14 derrotas, estando um pouco longe do Houston Rockets que vem logo acima. O Clippers visitará Sacramento na próxima sexta-feira(6) para enfrentar o Kings em seu jogo subsequente.

O passeio do Memphis pela Califórnia ainda tem o Golden State Warriors pela frente no mesmo dia em que Clippers e Kings se enfrentam. São agora 22 vitórias e 16 derrotas na campanha da temporada, ocupando a 8ª colocação também na Conferência Oeste. A derrota deixa o Oklahoma City Thunder a frente dos Grizzlies.

Mike Conley comanda ataque dos Grizzlies que abrem vantagem na primeira etapa

Para abrir o jogo as equipes não mediram esforços no ataque, tendo anotado somadas 59 pontos em doze minutos de partida. Austin Rivers, armador titular na noite foi o maior destaque pelos Clippers enquanto esteve em quadra, apesar dos desperdícios de bola. Jamaal Crawford com uma bola de fora acabou dando a liderança mínima aos angelinos no fim do período, 30 a 29.

O estrago ofensivo perdurou pelo lado do Grizzlies no segundo período, onde a franquia do Tennessee assumiu a liderança na parcial 42 a 41. Destaque para Marc Gasol na área pintada, Mike Conley distribuindo passes açucarados, 8 assistências ao intervalo, e também ao reserva Troy Daniels que converteu tiro do perímetro quando a equipe começou a construir a diferença que foi a 13 pontos mas caiu em três antes do intervalo.

Ajuste de Doc deixa perímetro agressivo e Austin Rivers volta pegando fogo para colocar Clippers na liderança

A volta cedendo pontos em quatro ataques consecutivos não agradou o técnico Doc Rivers, que logo pediu tempo na pequena corrida anotada por 8 a 6, abrindo doze pontos de desvantagem para os donos da casa.

O tempo surtiu tanto efeito que em seu retorno a dupla de armadores Austin Rivers e JJ Redick aceleraram o jogo gerando uma ótima corrida, a melhor em favor do Clippers até aquele momento, 13 a 2 e assumindo a liderança na parcial 77 a 75. Liderança essa que ainda aumentou para seis pontos em dado momento mas que caiu pouco depois, terminando o quarto com o Clippers na frente por 89 a 85.

A parte final apenas confirmando o momento de Los Angeles que manteve sempre sua liderança segurança porém tendo desempenho ofensivo longe do primor apresentado nos minutos anteriores. O quadro era de vantagem entre seis e quatro pontos, terminando em nove pelas tantas faltas que ocasionaram lances livres propositais e tentativas desesperadas de longe.