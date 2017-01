Grizzlies se recupera após estar perdendo por 24 pontos e bate Warriors fora de casa

Donos da melhor campanha da NBA, o Golden State Warriors brilhou no ataque durante a primeira etapa mas sucumbiu ao Memphis Grizzlies por 128 a 119 na Oracle Arena ao deixar o rival encostar após 24 pontos de frente depois do intervalo e ser derrotado na prorrogação.

Importantes na recuperação do Memphis Grizzlies, Mike Conley e Zach Randolph somaram 27 pontos cada, além de 12 assistências para o armador e 11 rebotes capturados pelo homem de garrafão. Também na área pintada, Marc Gasol somou 23 pontos.

O trio formado por Stephen Curry, Klay Thompson e Kevin Durant foi destaque na partida marcada pelo alto índice nas conversões de arremessos até o quarto final pelos Warriors.

Golden State Warriors carrega em seu recorde a marca de 31 vitórias e 6 derrotas após a realização de quase metades das partidas na temporada 2016/2017. Os atuais campeões na Conferência Oeste tem o Sacramento Kings no domingo (8) como próximo adversário.

Ataque do Golden State Warriors chuta quase 60% e passa tranquilo pelo primeiro tempo

Os donos da casa começaram muito bem e logo abriram corrida de 14 a 8 com Klay Thompson anotando 1/3 dos pontos, o que obrigou Memphis a pedir tempo quando restavam 06:33 por jogar no primeiro quarto. Depois da parada o momento se manteve favorável ao Golden State que colocou sua maior vantagem no marcador, dez pontos, na parcial 21 a 11.

O crescimento de Zach Randolph terminou sendo também o melhor momento para os Grizzlies no jogo quando o camisa 50 anotou cinco pontos consecutivos, deixando o placar em duas posses. Stephen Curry tratou de aparecer, cavou falta para acertar três lances livres e Kevin Durant segurou a última posse do período ao limite para anotar em tiro longo, pisando na linha, assim que o relógio estourou. Warriors lidera por 34 a 27.

Mantendo a média, o ataque liderado por Curry não parou de pontuar, abrindo quinze pontos de vantagem contra o adversário e somou mais 33 no segundo quarto. A vantagem oscilou entre os citados quinze e os sete pontos. Mike Conley e Marc Gasol eram quem tentava jogar pelo Memphis. Para fechar o jogo antes do intervalo aconteceu mais um chute no estouro, Thompson matou bola de três alcançando seu 15º ponto.

Warriors pifa no fim, Memphis faz 32 a 12 no último período e leva partida à prorrogação

Curry manteve seu desempenho do primeiro tempo e ajudou sua equipe a elevar vantagem aos 24 pontos na metade do terceiro período. O Grizzlies parecia abatido e entregue ao resultado mas conseguiu cortar nove pontos de desvantagem pouco antes do período derradeiro.

O treinador de Memphis demorou mas achou uma alternativa ofensiva que castigasse a marcação adversária. Sua alternativa foi deixar Zach Randolph num duelo contra Kevin Durant e foi assim que pouco a pouco a diferença diminuiu. Sem a participação do ala e vendo Thompson em baixa, foram apenas 13 pontos anotados pelo Warriors e 32 pelo Grizzlies de Gasol, Randolph e do decisivo Mike Conley, o cara que empatou a partida em 111, levando à prorrogação.

Memphis assume liderança na prorrogação e fecha jogo vencendo por 40 a 17

Passando o tempo todo atrás, por vezes muito atrás, do marcador a equipe do Tennessee dominou o tempo extra vencendo por 17 a 8 nas mãos do armador Mike Conley, autor de 4 pontos. Vindo do banco o novato Troy Daniels também castigou no perímetro na reta final para confirmar a virada.