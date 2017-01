Com duplo-duplo de Carmelo Anthony, Knicks viram no fim e batem Bucks

Milwaukee Bucks e New York Knicks se enfretaram nessa noite de sexta-feira (6) na Bradley Center, em mais uma rodada da NBA. A franquia comandada por Carmelo Anthony e Kristaps Porzingis saiu vitoriosa por 116 a 111.



Foi a 17ª vitória dos Knicks na temporada. A equipe a 10ª posição na conferência leste e está fora da zona de playoffs. Os Bucks perderam a 17ª na temporada e ocupam o 6º lugar da conferência oeste, indo aos playoffs nesse momento.



O Milwaukee Bucks volta à quadra domingo (8), às 17h, contra o Washington Wizards na Bradley Center. O New York Knicks visita o Indiana Pacers hoje (7), às 22h.



Bucks embalam no segundo quarto e abrem vantagem



O primeiro quarto na Bradley Center foi muito equilibrado. Giannis Antetopounmko brilhava a cada jogada de efeito ou enterrada. Os Knicks vinham muito bem coletivamente e comandados por Porzings mantiveram o equilíbrio no quarto que acabou em 33 a 32 para os Bucks.



No segundo quarto uma atuação de almanaque do Milwaukee Bucks. Giannis Antetopounmko levantou a torcida com uma cravada monstruosa. Greg Monroe e Jabari Parker comandaram a franquia no início de período arrasador. Os Knicks reagiram no fim com Lance Thomas e Derrick Rose mas os Bucks foram para o intervalo vencendo por 65 a 53.



Knicks reagem e viram o jogo



O terceiro quarto foi marcado pela reação do New York Knicks. Carmelo Anthony e Porzingis fizeram a diferença para os visitantes. Jabari Parker e Giannis Antetopounmko eram imparáveis do lado dos mandantes. O quarto acabou em 96 a 83 para os Bucks.



O último período dos Knicks foi arrasador. Carmelo Anthony antingiu o duplo-duplo na partida e a franquia nova iorquina dominou os Bucks, fazendo com que encostassem no placar poucos minutos antes do fim. A atuação do ala-pivô Kristaps Porzings foi genial com mais de 20 pontos somados.



O golpe de misericórdia veio faltando pouco menos de 2 minutos para o fim, com a virada de Carmelo Anthony e companhia. Os Knicks fecharam o jogo em 116 a 111.



Numeros do jogo:



Carmelo Anthony (NYK):

26 pontos, 10 assistências e 6 rebotes



Kristaps Porzingis (NYK):

24 pontos e 6 rebotes



Jabari Parker (MIL):

25 pontos, 5 assistências e 4 rebotes



Giannis Antetopounmko (MIL):

25 pontos, 2 assistências e 6 rebotes