Caxias do Sul vence Vasco e conquista sua segunda vitória no NBB

Na tarde deste sábado (7) o Caxias do Sul recebeu o Vasco e conseguiu uma importante vitória na competição. A equipe gaúcha que apenas havia conquistado uma vitória na competição despachou os empolgados cariocas, que eram favoritos pela situação na tabela, e ainda jogavam “em casa” pelo fato de o ginásio dos gaúchos ter o nome do clube carioca.

Em si, a partida foi bastante equilibrada. Após terem conquistado ótima vitória sobre o Paulistano, os vascaínos chegaram empolgados ao duelo, porém, não conseguiram engrenar. Maior pontuador da equipe com 16 pontos, o pivô Murilo viu o time não funcionar ofensivamente, e ainda contou com atuação irregular de David Jackson, principal jogador vascaíno. Os cariocas estão na nona colocação do NBB, enquanto os gaúchos estão na lanterna, mesmo com a vitória.

A próxima partida do Caxias do Sul será contra o Pinheiros, na próxima quarta-feira (11), também no Ginásio Vasco da Gama, às 20h05. Por sua vez, o Vasco voltará a jogar em casa após um bom tempo, também contra o Pinheiros, na próxima sexta-feira (13).

O jogo

O primeiro quarto foi todo dos donos da casa. É verdade que as duas equipes erraram bastante e a pontuação só não foi mais baixa pois o Caxias do Sul conseguiu converter boas bolas de três pontos com Guto e Vinícius, com o segundo, aliás, tendo feito um ótimo primeiro período. David Jackson não parecia estar em tarde inspirada e errava bastante, enquanto o restante do time parecia não se acertar ofensivamente. Os sulistas fecharam o primeiro quarto vencendo por 18 a 12.

Os visitantes voltam ligados ao segundo período e logo equilibraram a partida. Palacios, que já havia entrado bem nos últimos minutos do quarto anterior, voltou bem à quadra e contou com uma melhora considerável do norte-americano David Jackson em seu aproveitamento nos arremessos. Jogadores como Murilo e Nezinho também ajudaram bastante na recuperação vascaína, porém, os donos da casa não se abateram, e mesmo sofrendo a virada não deixaram a distância no placar aumentar. As equipes foram ao intervalo com o Vasco vencendo por 32 a 31.

Os dois times voltaram do intervalo em ritmo intenso e o Caxias do Sul logo voltou à frente do placar. Os vascaínos pareciam nervosos e erraram tudo o que não haviam errado no período anterior, dando aos donos da casa a chance de construir alguma vantagem. Nezinho e Palacios, em boas atuações, conseguiram pontuar bem e manter o Vasco no páreo, ainda que atrás no placar. O Caxias do Sul foi ao último quarto vencendo por 57 a 54.

O Vasco parecia ter voltado melhor ao último quarto, porém, os sulistas conseguiam manter a vantagem e não deixavam os cariocas diminuírem a vantagem. Em uma ótima sequência de pontos, os donos da casa abriram sete pontos de frente no minuto final da partida. Abusando das faltas, os visitantes erravam bastante no ataque e acabaram mesmo ficando para trás. Vinícius, cestinha e líder em assistências na partida com 17 e 6, respectivamente, deu números finais à partida acertando os lances livres que teve em mãos. O duelo terminou com o Caxias do Sul vencendo por 78 a 73.