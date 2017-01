Brasília confirma favoritismo e bate Minas em casa pelo NBB

Na noite deste sábado (7), o Brasília venceu a equipe do Minas em casa por 92 a 79. Após um primeiro quarto equilibrado, a equipe de Brasília conseguiu desequilibrar a partida, principalmente com uma ótima atuação de seu armador Fúlvio.



Após vencer o Bauru fora de casa em seu último confronto no dia 22 de dezembro, o Brasília venceu o Minas e soma sua nona vitória no NBB em 12 jogos. Já a equipe de Belo Horizonte foi derrotada pela oitava vez em 12 jogos na competição, uma vez que amargou sua segunda derrota consecutiva (a última partida do Minas foi uma derrota diante do Franca, também no dia 22). A equipe de Brasília permanece bem na tabela na vice-liderança, enquanto a equipe mineira briga por uma vaga na próxima fase do NBB.



O próximo compromisso do Brasília será contra o Macaé, em Brasília, no Ginásio ASCEB, nesta quinta-feira (12). Já o Minas também recebe o Macaé em seu próximo embate, na Arena Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, porém nesta terça-feira (10).

Após primeiro quarto equilibrado, Brasília se impõe e sai na frente no segundo quarto

O primeiro quarto da partida em Brasília foi equilibrado, com uma atuação consistente da equipe de Minas Gerais. Rafael e Fúlvio travavam bom duelo no primeiro quarto de jogo e a partida foi para o segundo quarto empatada em 21 a 21.



Já no segundo quarto, a equipe da casa conseguiu se impor e saiu bem para o intervalo. Fúlvio liderou a equipe com a ajuda de Guilherme Giovannoni, saindo com vantagem de oito pontos para o intervalo.

Brasília mantém domínio e sai vitorioso com grande atuação de Fúlvio e Jefferson

No terceiro quarto, o Brasília confirmou o favoritismo e a grande atuação diante da equipe mineira. Abrindo ainda mais a vantagem, o Brasília fechou o terceiro quarto já rodando a equipe e abrindo nova vantagem de 14 pontos.



O último quarto foi também dominado pela equipe mandante. A defesa do Minas continuou falhando como no terceiro e segundo quarto, impedindo qualquer ímpeto da equipe mineira. Sendo assim, a partida terminou 92 a 79 para o time brasiliense.



Destaques do jogo



Brasília



Fúlvio: 14 pontos, 6 rebotes e duas assistências

Jefferson: 15 pontos, 6 rebotes e 3 assistências



Minas



Mosso: 13 pontos, 3 rebotes e duas assistências

Rodgers: 11 pontos, 4 rebotes e 5 assistências



Outros resultados da rodada



Bauru 89 x 69 Franca

Caxias do Sul 78 x 73 Vasco da Gama

Liga Sorocabana 71 x 92 Paulistano

Basquete Cearense 77 x 82 Vitória