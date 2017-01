Jimmy Butler anota 40 pontos e Bulls vencem Raptors de virada na prorrogação

Chicago Bulls e Toronto Raptors se enfretaram na noite desse sábado (7) na United Center, em Chicago. Com show de Jimmy Butler os donos da casa venceram por 123 a 118, na prorrogação. Kyle Lowry, que atingiu o duplo-duplo no jogo, e Demar DeRozan tiveram atuações fantásticas mas insuficientes para os Raptors vencerem.



Os Bulls venceram a 19ª partida na temporada e ocupam a 8ª posição na conferência do leste, indo aos playoffs nesse momento. Apesar da 12ª derrota, os Raptors são o 2º colocado da mesma conferência, atrás apenas do Cleveland Cavaliers.

Os Bulls voltam à quadra amanhã (9), às 23h, e recebem o Oklahoma City Thunder. Os Raptors jogam hoje (8), contra o Houston Rockets, às 21h, em Toronto.



Raptors dominam e abrem vantagem

No primeiro período a atuação coletiva dos Bulls foi essencial para que o time parasse os Raptors. Kyle Lowry e Demar DeRozan tinha grande atuação e se destacavam. O armador do Toronto Raptors chegou a 8 assistências só no quarto e o ala somou 10 pontos. A grande atuação de Dwayne Wade fez a diferença e os Bulls terminaram vencendo por 29 a 28.



O segudo período foi todo dos Raptors. Kyle Lowry e Demar DeRozan estavam em grande noite e mais uma vez foram cruciais no quarto em que a franquia de Toronto abriu vantagem. Os donos da casa apenas assistiram e o quarto acabou em 61 a 48 para os Raptors.



Bulls reagem e na prorrogação vencem



O terceiro período foi mais calmo. Os Raptors tentaram administrar e os Bulls foram pra cima. O armador dos visitantes Kyle Lowry atingiu o duplo-duplo na partida. Jimmy Butler entrou de vez na partida e iniciou a reação da franquia de Chigago. O quarto acabou em 86 a 73 para os Raptors.



O último período na United Center foi de tirar o fôlego. Jimmy Butler chegou ao duplo-duplo no jogo e os Bulls engoliram os Raptors. DeRozan e Lowry que vinham em noite mágica pararam. A cada bola de 2 e principalmente uma de 3 de Dwayne Wade, o ginásio levantava. No quarto arrasador do Chicago, o jogo acabou empatado em 107 a 107.



Na prorrogação, só deu Bulls. Jimmy Butler atingiu 40 pontos no jogo e a franquia de Chicago dominou o período mais curto. Nem a dupla dos Raptors, Lowry e DeRozan, evitaram a derrota por 123 a 118.



Numeros do jogo



Jimmy Butler (CHI):

42 pontos, 5 assistências e 10 rebotes



Dwayne Wade (CHI):

20 pontos, 7 assistências e 4 rebotes



Demar DeRozan (TOR):

36 pontos, 2 assistências e 8 rebotes



Kyle Lowry (TOR):

27 pontos, 12 assistência e 7 rebotes