Comandados pelo ''Big 3'', Lakers passam pelo Magic e se aproximam da zona dos playoffs

Na noite desse domingo (08), o Los Angeles Lakers venceu o Orlando Magic por 111 a 95 e voltam a sonhar com a classificação aos playoffs, após três anos de fora. Com o resultado, os Lakers ficaram a dois vitórias do oitavo colocado na Conferência Oeste, que é o Portland Trail Blazers.

Pelo lado dos Lakers, o trio jovem (Brandon Ingram, Julius Randle e D'Angelo Russell) que carregam as maiores esperanças dos torcedores se destacaram. Junto com eles, Timofey Mozgov também teve destaque.

Pelo lado do Magic, Nikola Vucevic, Evan Fournier e Serge Ibaka anotaram 19 pontos cada, mas foi insuficiente para trazer a vitória.

Na próxima partida, Los Angeles receberá o próprio Portland no Staples Center, na sexta-feira. Já Orlando receberá o Los Angeles Clippers, na quinta-feira, no Amway Center.

Lakers dominam a primeira etapa mas vão para o intervalo com vantagem mínima

A partida começou com os Lakers novamente agressivo no garrafão, assim como na partida passada, e abriu 15 a 10, com quatro pontos de D'Angelo Russell e Julius Randle. Na mesma moeda, Orlando reagiu e empatou a partida em uma corrida de 5 a 0, forçando o primeiro tempo de Luke Walton. Após o tempo, a partida seguiu equilibrada e os donos da casa abriram uma pequena vantagem, 24 a 22, após erro do Magic no garrafão, e forçando o tempo de Frank Vogel. Após o tempo, os reservas de Los Angeles provaram porque ajudam muito e abriram 35 a 27. No minuto final do quarto, Vucevic ainda tentou levar o Magic à reação, mas o quarto terminou 40 a 34 para os Lakers.

No segundo período, Orlando começou melhor e com uma corrida de 5 a 0 cortou a desvantagem para 40 a 39, mas Thomas Robinson e Lou Williams responderam, levando o placar para 45 a 41, forçando o tempo de Frank Vogel. Após o tempo, a partida seguiu nessa diferença até Russell passar a dar assistências e fazer com que os Lakers abrissem 60 a 52, a menos de dois minutos pro fim do primeiro tempo, e forçasse outro tempo de Vogel. Após o tempo, os visitantes voltaram a reagir e com a bola de três de Elfrid Payton no estouro, foram pro intervalo perdendo por apenas dois pontos, 62 a 60.

Soberano, Los Angeles confirma a segunda vitória consecutiva

Na volta do intervalo, Los Angeles voltou com tudo e com uma corrida de 10 a 1, recolocou a vantagem em nove pontos, 70 a 61, forçando o tempo do Magic. Com seus jogadores errando grande parte dos arremessos, Vogel viu os Lakers abrirem a maior vantagem na partida e teve que parar a partida mais uma vez, 79 a 68. A partir disso as duas equipes erraram demais e os Lakers aproveitaram para ir pro quarto final ganhando por 81 a 69.

No quarto final, Vucevic conectou logo uma jogada de três pontos e trouxe a desvantagem para nove, mas Ingram respondeu com duas bolas de três, levou o placar para 87 a 72 e esfriou os ânimos de Orlando. Com Brandon Ingram e Lou Willians inspirados, os Lakers seguiram dominantes e abriram 97 a 79, mas o time da Flórida emendou uma corrida de 6 a 0, cortou para 97 a 85, e forçou o tempo de um irritado, mesmo com o resultado, Luke Walton.

Após o tempo, os Lakers chegaram a abrir 17, mas Ibaka retornou a desvantagem de Orlando para dez pontos, 103 a 93 a três minutos do fim. Com a vantagem confortável, os donos da casa aproveitaram os erros do Magic para garantirem a vitória por 111 a 95.

Destaques da partida

- Los Angeles Lakers

D'Angelo Russell- 17 pontos, 7 assistências e 8 rebotes;

Julius Randle- 19 pontos, 5 assistências e 9 rebotes;

Brandon Ingram- 17 pontos e 3 rebotes;

Timofey Mozgov- 15 pontos e 9 rebotes;

- Orlando Magic

Nikola Vucevic- 19 pontos, 4 assistências e 7 rebotes;

Evan Fournier- 19 pontos, 3 assistências e 5 rebotes;

Serge Ibaka- 19 pontos e 10 rebotes;

Bismack Biyombo- 10 pontos e 11 rebotes;