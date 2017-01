Mogi das Cruzes mantém invecibilidade em casa e bate Bauru pelo NBB

Mogi das Cruzes e Bauru se enfrentaram no Ginásio Professor Hugo Moura pela 14ª rodada do Novo Basquete Brasil 9 na noite desta terça-feira (10). Com Tyrone e Jimmy se destacando como os nomes do jogo, Mogi venceu por 89 a 66 e voltou ao G4 da competição, chegando a 18 partidas sem perder no Hugão.

Com o resultado, Mogi chega à sua sexta vitória na atual edição do Novo Basquete Brasil, tendo apenas quatro derrotas e voltando a ficar entre os quatro primeiros na tabela de classificação. Enquanto isso, o Bauru amarga a sexta derrota e, com sete vitórias, fica apenas na oitava posição.

Na 15ª rodada do NBB, o Mogi das Cruzes recebe o Franca na quinta-feira (12), às 20h, ainda jogando no Ginásio Professor Hugo Ramos. Já o Bauru visita o Campo Mourão no Ginásio de Esportes Belin Carolo também na quinta, às 20h15.

Mogi dá show e abre vantagem

A bola subiu no Hugão e o início de jogo foi bonito, com Jefferson e Lary Taylor acertando bolas de três pontos no primeiro minuto. O Mogi sofreu no início, mas logo administrou e dominou o quarto com grande atuação de Shamell e Jimmy. O quarto acabou em 36 a 22 para os donos da casa.

No segundo quarto, o Bauru começou mal e Mogi, com muita consistência defensiva e velocidade, engoliu os visitantes. Tyrone e Jimmy levantaram o ginásio com cravadas fora de série. O Dragão iniciou reação com uma bola de três pontos de Gui Deodato, mas parou nisso. O período acabou em 51 a 42 para o Mogi das Cruzes.

Bauru não reage e é atropelado

O terceiro quarto começou ruim e faltoso. Bauru ainda tentou iniciar uma reação, mas sem muito êxito. Logo, o Mogi das Cruzes voltou a abrir vantagem e, no período abaixo do nível do jogo, terminou vencendo por 69 a 59.

O último quarto foi só do Mogi. O Bauru, abalado pela má atuação, assistiu o show de Tyrone e companhia. Jimmy e Shamell completaram a festa da torcida da casa no Ginásio Hugo Ramos e deram ao time mogiano a vitória fácil por 89 a 66.

Numeros do jogo

Tyrone (MOGI): 21 pontos, 3 assistências e 6 rebotes

Jimmy (MOGI): 18 pontos, 2 assistências e 3 rebotes

Gui Deodato (BAU): 14 pontos, 1 assistência e 2 rebotes

Alex (BAU): 13 pontos, 3 assistências e 4 rebotes