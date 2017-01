Minas bate Macaé em casa e se mantém no G-12 do NBB

Google Plus

Na noite deste terça-feira (10), o Minas venceu em casa o Macaé por 86 a 78. A equipe de Belo Horizonte dominou o primeiro tempo da partida e apenas controlou as ações nos próximos dois quartos de jogo. O pivô Drew Maynard foi o destaque da partida com um duplo-duplo anotado para o time mineiro.

O Minas vinha de uma derrota na partida anterior, quando enfrentou o Brasília fora de casa no último sábado, estreando seu novo treinador Luiz Fernando Leão. Mesmo assim, o time se recuperou e soma sua quinta vitória, tendo oito derrotas. Já a equipe do Rio de Janeiro vinha de uma vitória diante do Basquete Cearense em casa, mas somou sua nona derrota em 11 partidas disputadas.

O Minas se consolidou no G-12 do Novo Basquete Brasil e almeja passar para a próxima fase da competição. Por outro lado, o Macaé se distanciou da zona de classificação e terá que se recuperar no returno caso queira ir aos playoffs.

O próximo compromisso do Minas será na quinta-feira (12), quando enfrenta o Flamengo, em Belo Horizonte. No mesmo dia, o Macaé volta a quadra para enfrentar o Brasília fora de casa.

Minas impõe forte ritmo no início e leva grande vantagem ao intervalo

O Minas jogou uma primeira metade de partida arrasador e abrindo vantagens consideráveis contra a equipe carioca. Foram 14 pontos de diferença levados para o intervalo e a certeza de um bom basquete apresentado, principalmente com Rodgers e Maynard elevando a pontuação da equipe.

Resposta tardia do Macaé impede reação da equipe carioca

O Macaé voltou bem para a partida, principalmente utilizando de Rafa Moreira e Anthony para ditar o ritmo de seu jogo. Porém, o Minas conseguiu manter a vantagem e, com boa presença no garrafão, anulou a equipe carioca e seguiu para mais uma vitória.

Destaques do jogo

Minas

Scott Rodgers: 22 pontos, 3 rebote e 6 assistências

Drew Maynard: 24 pontos, 10 rebotes e uma assistência

Danilo Siqueira: 21 pontos, 3 rebotes e 3 assistência

Macaé

Kendall Anthony: 12 pontos e 6 assistências

Rafa Moreira: 11 pontos, 2 rebotes e duas assistências

Thiaguinho: 12 pontos, 3 rebotes e duas assistência

Outros resultados da rodada

Mogi 89 x 66 Bauru

Campo Mourão 81 x 83 Franca