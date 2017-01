DeRozan brilha, Raptors vencem Celtics e garantem segundo lugar na Conferência Leste

No confronto direto pela segunda posição da Conferência Leste, o Toronto Raptors aproveitou o fator casa e venceu o Boston Celtics por 114 a 106, nesta terça-feira (10). Em noite de homenagem aos Huskies, DeMar DeRozan brilhou e liderou a equipe canadense com 41 pontos.

Com a vitória, o Toronto Raptors alcançou a 25ª vitória na temporada e se consolidou na segunda posição da Conferência Leste. Já o Boston Celtics, com a derrota, continua no terceiro lugar com 23 vitórias e, agora, 15 derrotas, tendo encerrado uma sequência de quatro triunfos seguidos.

Os Celtics retornam para casa nesta quarta-feira (11), quando irão receber o Washington Wizards do craque John Wall. Já os Raptors, só retornam a quadra na sexta-feira (13), quando recebem o Brooklyn Nets.

Isaiah Thomas brilha e Celtics conseguem virada sobre Raptors

O Toronto Raptors começou aproveitando a força de jogar em casa e foi abrindo frente diante do Boston Celtics. No primeiro período, os mandantes demonstraram superioridade, mas não conseguiram abrir uma grande vantagem. Os Celtics conseguiam o tempo todo se manter perto e perderam o primeiro quarto por cinco pontos (23 a 18).

No segundo período começou a brilhar o principal jogador dos Celtics: Isaiah Thomas. O armador começou a desequilibrar na partida e seus companheiros, como Marcus Smart, também começaram a crescer. Sendo assim, a equipe de Boston conseguiu virar o placar e foi para o intervalo vencendo por 55 a 49.

DeRozan brilha, Raptors reagem e vencem Celtics

Depois de ir para o intervalo com nove pontos de frente, os Celtics retornaram para o terceiro período mais tranquilo e administrando o jogo, conseguindo abrir 16 pontos de frente. Entretanto, na metade final do terceiro quarto, começou a brilhar DeMar DeRozan, o craque dos Raptors. O ala-armador colocou a equipe na partida outra vez e contribuiu para diminuir a vantagem dos visitantes para apenas quatro pontos (84 a 80).

Com o jogo em aberto no último período, a partida ganhou em emoção. O Toronto Raptors virou o jogo na reta final com grande atuação ofensiva de DeRozan e defensiva de Jonas Valanciunas que distribuiu tocos importantes, pegou 23 rebotes e não deixou os Celtics pontuarem.

Destaques do jogo

- Toronto Raptors

DeMar DeRozan: 41 pontos e 13 rebotes

Kyle Lowry: 24 pontos e 9 assistências

Jonas Valanciunas: 18 pontos e 23 rebotes

- Boston Celtics

Isaiah Thomas: 27 pontos e 7 assistências

Al Horford: 14 pontos e 9 rebotes

Marcus Smart: 16 pontos e 4 roubadas