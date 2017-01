Com grande atuação no segundo tempo, Blazers vencem Lakers fora de casa

Na madrugada desta quarta-feira (11), o Portland Trail Blazers visitou o Los Angeles Lakers e venceu por 108 a 87, alcançando a marca de dez vitórias seguidas contra a equipe da Califórnia. Os destaques da noite foram Damian Lillard e C.J. McCollum que conduziram a equipe dos Blazers à 17ª vitória na temporada.

Com a vitória, os Blazers continuam em oitavo lugar na Conferência Oeste, no limite da zona de classificação para os playoffs. Depois de duas vitórias seguidas, os Lakers perderam a oportunidade de encostar na equipe de Portland e, agora, acumulam 27 derrotas e estão em 12º lugar.

O Portland Trail Blazers retorna a quadra nesta quarta-feira (11), quando retornam para casa para receber o atual campeão Cleveland Cavaliers. Na quinta-feira (12), os Lakers visitam o San Antonio Spurs, no Texas.

D'Angelo Russell brilha e Lakers começam na frente dos Blazers

Lakers e Blazers travaram um duelo equilibrado no primeiro tempo desde o começo do jogo. Os visitantes saíram na frente, mas as bolas de três pontos de Nick Young e Luol Deng começaram a cair e, assim, a franquia de Los Angeles venceu o primeiro período por 26 a 25, aproveitando-se da atuação apagada de Damian Lillard.

No segundo período, os Lakers foram superiores e manteve-se na frente do placar na maior parte do tempo. Na metade final do quarto, o armador D'Angelo Russell começou a brilhar distribuindo passes antológicos para seus companheiros. Sendo assim, a equipe californiana foi para o intervalo na frente por dois (57 a 55).

Blazers se recuperam e vencem Lakers de virada

No terceiro quarto, os Blazers retornaram melhores, muito devido a Damian Lillard que, enfim, entrou no jogo após primeiro tempo apagado. Os visitantes viraram o placar e abriram uma vantagem confortável de nove pontos, aproveitando a atuação apática dos Lakers e indo para o último período vencendo por 78 a 69.

Os Blazers continuaram melhores no início do último período, aumentando a vantagem de nove para 20, deixando os Lakers em situação complicada no jogo. Os donos da casa não desistiram, mas não conseguiram se recuperar, acumulando mais uma derrota na temporada.

Destaques do jogo

- Los Angeles Lakers

D'Angelo Russell: 9 pontos, 8 rebotes, 6 assistências e 3 roubadas

Luol Deng: 14 pontos e 6 rebotes

Brandon Ingram: 11 pontos e 4 rebotes

- Portland Trail Blazers

Damian Lillard: 20 pontos, 8 rebotes e 6 assistências

C.J. McCollum: 25 pontos

Maurice Harkless: 14 pontos e 5 rebotes