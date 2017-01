Isaiah Thomas brilha, Celtics viram e vencem Wizards

Google Plus

Boston Celtics e Washington Wizards se enfrentaram na noite desta quarta-feira (11), na TD Garden, em mais uma rodada da NBA. Com grande atuação do armador Isaiah Thomas, os Celtics venceram os Wizards por 117 a 108.

Foi a 19ª derrota do Wizards na temporada atual. A franquia de Washington ocupa o 8º lugar na Conferência Leste e iria aos playoffs caso a liga acabasse nesta partida. Os Celtics ocupam o 3º lugar da mesma conferência e chegaram ao 24º êxito na temporada.

O Boston Celtics volta à quadra nesta sexta-feira (13), às 23h, contra o Atlanta Hawks na Philips Arena. O próximo adversário do Washington Wizards é o Philadelphia 76ers, no sábado (14), às 23h.

Primeiro tempo equilibrado e Wizards na frente

Wizards e Celtics protagonizaram um jogão na TD Garden. O primeiro quarto fez parecer que as equipes não tinham defesa, com Bradley Beal e Isaiah Thomas comandando as ações de cada lado. Disputado ponto a ponto, o quarto acabou em 36 a 35 para os Celtics.

O segundo período foi outro. Com mais consistência defensiva, o jogo ficou mais disputado e brigado. Markieff Morris, como de costume, comandou o garrafão do time de Washington. Otto Porter Jr. foi fundamental para que os Wizards fossem para o intervalo na frente, vencendo por 59 a 55.

Celtics viram o jogo e vencem em casa

O terceiro quarto foi novamente equilibrado, mas os Celtics foram melhores e contaram com grande atuação do armador Isaiah Thomas em mais uma brilhante noite. Bradley Beal deu fôlego ao Wizards, que terminou o período vencendo por 85 a 83.

O último quarto em Boston foi espetacular para a franquia da casa. Isaiah Thomas e Joe Crowder brilhando e os Celtics passando por cima do Washington Wizards. Nem Bradley Beal em noite magnifica conseguiu evitar a virada dos donos da casa, que venceram por 117 a 108.

Números do jogo

Isaiah Thomas (BOS): 38 pontos, 5 assistências e 6 rebotes

Bradley Beal (WAS): 35 pontos, 4 assistências e 2 rebotes

Joe Crowder (BOS): 20 pontos, 1 assistência e 5 rebotes