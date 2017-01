Flamengo bate Minas em Belo Horizonte e mantém excelente rendimento no NBB

Na noite desta quinta-feira (12), o Flamengo venceu fora de casa a equipe do Minas por 89 a 60. Superior no primeiro tempo e administrando o placar na etapa final, o rubro-negro somou sua décima segunda vitória na liga. A torcida mineira era maioria, porém o grande número de flamenguistas na Arena proporcionou apoio também para a equipe visitante.

Após vencer o Caxias do Sul em partida realizada em 2016, no Tijuca Tênis Clube, a equipe carioca bateu o Minas e alcançou sua terceira vitória seguida, mesmo com as ausências de Ricardo Fischer e Humberto por lesão. Já a equipe de Minas Gerais foi derrotada após vir de uma boa vitória diante do Macaé, nessa terça-feira (10), na Arena Minas Tênis Clube.

O Flamengo conseguiu se consolidar no topo do Novo Basquete Brasil, somando sua décima primeira vitória em 12 partidas. Enquanto isso, o Minas amargou sua nona derrota em 14 compromissos na liga e ainda luta para se manter no grupo dos 12 classificados para a próxima fase do NBB.

O próximo compromisso do Flamengo será no sábado (14), quando enfrenta o Brasília na capital federal. Já o Minas volta a entrar em quadra apenas no dia 26 de janeiro, quando visita o Vasco no Rio de Janeiro.

Flamengo domina primeiro tempo com eficiência no garrafão de Olivinha e bom rendimento de Marquinhos

O primeiro quarto em Belo Horizonte foi de total superioridade rubro-negra. Marquinhos e Olivinha elevaram a pontuação da equipe carioca, com o segundo também sendo dominante no garrafão. O ataque do Minas perdeu várias bolas e não se acertou na defesa, saindo derrotado por 28 a 12.

No segundo período, o Minas conseguiu aumentar seu ritmo de jogo e diminuiu a vantagem do clube carioca. Maynard ajudou o garrafão da equipe mineira tanto defensivamente quanto ofensivamente. Mesmo assim, o Flamengo administrou o resultado e a partida foi para o intervalo com 47 a 27 para o Urubu.

Fla segura ímpeto inicial do Minas no segundo tempo e assegura boa vantagem

A equipe do Minas voltou bem para o terceiro quarto de partida, principalmente com as ações de Mosso no período. Porém, a partir dos dois minutos de partida, o Flamengo se ajeitou na parte ofensiva e voltou a ter a liderança no quarto, que terminou com parcial de 19 a 13 para o rubro-negro e 66 a 40 no marcador.

O último quarto teve uma atuação ainda mais convincente do Flamengo que, com o apoio de sua numerosa torcida, dominava o garrafão e também o perímetro. O técnico José Neto começou a rodar o elenco e viu as peças que saíram do banco manterem o alto nível de basquete apresentado, fechando a vitória por 89 a 60.

Marquinhos elogia atuação do Fla; Mosso fala sobre dificuldade do duelo, mas exalta potencial do Minas

O ala flamengusita Marquinhos reconheceu o bom desempenho na partida e espera manter o ritmo nos próximos jogos: "Fico feliz porque o time atuou bem coletivamente, defensivamente conseguiu anular os pontos fortes do Minas jogando em sua casa. É um time que, embora venha oscilando muito, joga bem dentro de casa. Estou feliz da postura do time, acreditando nas bolas e acho que isso foi o grande diferencial nosso para termos um ataque bem tranquilo, sempre balanceado e achando também um jogador pra converter os dois pontos".

Um dos destaques da equipe mineira, Mosso ressaltou a dificuldade de enfrentar o Flamengo e acredita no potencial do Minas: "Jogar contra um time muito forte é bem difícil, os caras têm um volume muito grande e praticamente temos que jogar perfeitos contra eles. Nosso time oscilou bastante na defesa, não conseguimos parar eles e foi onde tiveram grande aproveitamento, tanto nas bolas de fora quanto no perímetro. Mas o nosso time é novo, aos poucos estamos encaixando e entendendo a filosofia do novo técnico. Vamos nos preparando para fazer jogos melhores".

Destaques do jogo

Minas

Mosso: 11 pontos, 4 rebotes e uma assistência

Danilo Siqueira: 11 pontos, 3 rebotes e 3 assistências

Drew Maynard: 13 pontos, 10 rebotes e uma assistência

Flamengo

Marquinhos: 16 pontos, 6 rebotes e uma assistência

Olivinha: 12 pontos, 9 rebotes e duas assistências

Marcelinho: 11 pontos, 3 rebotes e 6 assistências

Outros resultados da rodada

Brasília 74 x 72 Macaé

Mogi 82 x 63 Franca

Campo Mourão 62 x 82 Bauru