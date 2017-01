Dominante desde o início, Clippers vencem Lakers no clássico de Los Angeles

Na tarde desse sábado, o Los Angeles Clippers venceu o Los Angeles Lakers por 113 a 97 no Staples Center. Com grandes atuações de DeAndre Jordan e Chris Paul, os Clippers chegaram à 28ª vitória na temporada, enquanto os Lakers chegaram à 29ª derrota.

Além de Paul e Jordan, Raymond Felton e Austin Rivers também tiveram destaque pela equipe comandada por Doc Rivers. Nos Lakers, Jordan Clarkson foi o cestinha mas não evitou a derrota.

O Los Angeles Clippers retornam à quadra na segunda-feira (16), para receber o Oklahoma City Thunder. Já os Lakers receberão o Detroit Pistons nesse domingo (15).

Primeiro tempo

A partida começou com os Clippers comandando e abrindo 16 a 8, com 9 pontos de Rivers e Paul. Com dificuldades de sair dos oito pontos, os Lakers viu seu rival abrir 23 a 8, forçando tempo de um irritado Luke Walton. Após o tempo, seus comandados melhoraram mas não impediram a derrota no quarto por 26 a 15.

No segundo período, os reservas dos Lakers deram um ritmo melhor à partida e chegaram a colocar a desvantagem em nove pontos, 29 a 20, mas novamente a defesa entrou em colapso e o placar retornou para uma grande diferença, 36 a 22, com grande participação de Speights e Felton. A partir disso, os Clippers administraram a vantagem até os dois minutos finais do quarto quando, comandados por Jordan e Austin Rivers, ampliaram a diferença e foram para o intervalo ganhando por 58 a 39.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Los Angeles Lakers aplicou uma corrida de 10 a 2 e cortou a diferença para 60 a 49, forçando um tempo de Doc Rivers. Após o tempo, os donos da casa - na partida de hoje - retomaram o domínio da partida, abrindo 67 a 50. Novamente mantendo a vantagem, o Los Angeles Clippers foi para o último quarto ganhando por 84 a 68.

No quarto final, os Lakers buscaram mostrar uma vida por duas vezes, trazendo a desvantagem para 13 pontos, mas com a consistência da partida dos Clippers, essa tentativa dos comandados de Luke Walton foi fracassada. Nos três minutos finais, com a partida definida, os reservas entraram e a vitória dos donos da casa foi confirmada: 113 a 97.

Destaques da partida

- Los Angeles Clippers

Chris Paul- 20 pontos, 13 assistências e 5 rebotes;

DeAndre Jordan- 24 pontos e 21 rebotes;

Raymond Felton- 15 pontos e 4 assistências;

Austin Rivers- 15 pontos;

- Los Angeles Lakers

Nick Young- 11 pontos;

Lou Willians- 13 pontos;

Jordan Clarkson- 21 pontos, 3 assistências e 4 rebotes;

Brandon Ingram- 14 pontos, 5 assistências e 5 rebotes;