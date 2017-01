Em partida equilibrada, Hawks batem Knicks em Nova York

Na tarde desta segunda-feira (16), no Dia de Martin Luther King, o Atlanta Hawks superou a equipe do New York Knicks por 108 a 107 em partida realizada em Nova York. Após uma partida equilibrada a todo instante, Atlanta finalizou o jogo com uma cesta de três de Schröder e bela ação defensiva de Millsap, garantindo o triunfo.

Após vir de uma dura derrota fora de casa para o Toronto Raptors nesse domingo (15), a equipe nova-iorquina realizou o bate-volta no dia do feriado estaduniense diante do Hawks e somou sua 24ª derrota na temporada em 42 partidas. O Atlanta vinha também de uma derrota, esta para o Boston Celtics na última sexta-feira (13), e somou sua 24ª vitória em 41 compromissos.

As duas equipes vivem momentos diferentes na temporada. Os Hawks se situam entre os quatro melhores da Conferência Leste, enquanto os Knicks brigam para alcançar os oito melhores e chegar à próxima fase do campeonato na mesma conferência.

O próximo compromisso do New York Knicks será nesta quarta-feira (18), quando enfrenta o Boston Celtics fora de casa. O Atlanta retorna no mesmo dia, quando enfrentará o Detroit Pistons em Detroit.

Em primeiro tempo equilibrado, equipes praticamente se anulam e presença de garrafão faz a diferença

O primeiro quarto em Nova York foi marcado pela boa atuação de Joakim Noah, principalmente se tratando de rebotes, uma vez que o poupado Dwight Howard não estava em quadra para os Hawks. O primeiro quarto terminou 27 a 26 para a equipe da casa.

No segundo período, o equilíbrio apenas aumentou entre as equipes. Com os ataque encaixados, os dois times conseguiram propor seu jogo e o segundo período terminou 27 a 27, fazendo com que os Knicks levassem a vantagem para o intervalo.

Equilíbrio continua e Hawks mostra sangue frio com Schröder e Millsap, que decidem a partida

No terceiro quarto, a partida se intensificou e o Atlanta conseguiu ditar uma melhor rotação de bola. Millsap e Bazemore, juntamente com Humphries, que veio do banco, elevaram a pontuação da equipe visitante que conseguiu anular a presença de garrafão de Noah, levando o quarto por 35 a 29, conseguindo liderar o marcador.

Os Knicks voltaram bem para o último quarto e conseguiram empatar o placar com dois minutos decorridos. Assim a partida se discorreu com grande equilíbrio e belas atuações do alemão Dennis Schröder e de Derrick Rose. Após um belo chute de três de Schröder, Rose conduziu o ataque dos Knicks para o último lance de partida, mas foi rejeitado por Millsap, levando os Hawks à vitoria por 108 a 107.

Destaques do jogo

New York Knicks

Carmelo Anthony: 30 pontos, 7 rebotes e duas assitências

Joakim Noah: 7 pontos, 17 rebotes e 3 assistências

Derrick Rose: 18 pontos, 4 rebotes e 9 assistências

Atlanta Hawks

Paul Millsap: 17 pontos, 7 rebotes e 6 assistências

Dennis Schröder: 28 pontos, 3 rebotes e 3 assistências

Tim Hardaway Jr.: 20 pontos, 3 rebotes e 4 assistências

Outros resultados da rodada

Washington Wizards 82 x 61 Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers

Indiana Pacers x New Orleans Pelicans

Denver Nuggets x Orlando Magic

Boston Celtics x Charlotte Hornets

Golden State Warriors x Cleveland Cavaliers

Phoenix Suns x Utah Jazz

Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder