Com grande atuação coletiva, Warriors encerram jejum e atropelam Cavaliers

Na noite desta segunda-feira (16), o Golden State Warriors atropelou o Cleveland Cavaliers por 126 a 91, em Oakland. O destaque da noite foi o quarteto formado Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green que combinaram 78 pontos e deram um show. No lado da franquia de Ohio, apenas LeBron James e Kyrie Irving - este último bem discreto - se destacaram dos demais.

Os Warriors voltaram a vencer os rivais de Cleveland, feito que não acontecia desde o quarto jogo das finais da temporada anterior. A franquia de Oakland chegou a emplacar quatro derrotas seguidas, incluindo o polêmico jogo no dia de Natal, já válido pela atual temporada.

Com a vitória, os Warriors continuam na liderança da Conferência Oeste com campanha de 35 vitórias e seis derrotas. Apesar da derrota, o Cleveland Cavaliers continua líder da Conferência Leste com 29 vitórias e 11 derrotas.

Na quarta-feira (18), os Wariors recebem o Oklahoma City Thunder, na Oracle Arena, às 1h30 (de Brasília). Já os Cavaliers só retornam as quadras na quinta-feira (19), quando receberão o Phoenix Suns, na Quicken Loans Arena, às 22h.

Warriors anotam 78 pontos no primeiro tempo com show de Durant e Curry

O Golden State Warriors começou com força máxima e indo com tudo para cima do Cleveland Cavaliers. Logo no primeiro minuto de jogo, a equipe da casa abriu 7 a 0 e fez o técnico Tyronn Lue pedir tempo técnico cedo.

Os Cavaliers retornaram do tempo técnico pontuando e o jogo parecia que iria começar a ficar equilibrado. Mas não foi bem isso que aconteceu. Até o fim do primeiro período, os Warriors tiveram 51% de aproveitamento nos arremessos e as bolas de três pontos fizeram diferença para a vitória por 36 a 22.

A vitória por 14 pontos de diferença no primeiro período não era o suficiente para os Warriors que queriam se recuperar das quatro derrotas seguidas para os rivais de Cleveland. Sobrou até para LeBron James, que foi atropelado por Draymond Green e, por pouco, não aconteceu uma confusão maior.

Com grande atuação coletiva, transição forte e muitas bolas de três pontos, Kevin Durant e Stephen Curry comandaram o show e a vitória da equipe dos Warriors no segundo período por 41 a 27, indo para o intervalo com 29 pontos de frente (78 a 49).

Warriors mantém domínio e vencem Cavaliers

Com uma vantagem de 29 pontos no placar, os Warriors retornaram mais tranquilos para o terceiro período. LeBron James e Kyrie Irving apareceram mais neste quarto, que terminou com vitória dos Cavaliers por 22 a 17, mas era muito pouco para tentar a virada.

Pelo Golden State, vale destacar a atuação de Draymond Green que alcançou o triplo-duplo no segundo tempo. No último período, os reservas tomaram conta das quadras e os Warriors venceram mesmo assim por 31 a 20, terminando o jogo vencendo por 126 a 91.

Destaques do jogo

Golden State Warriors

Kevin Durant: 21 pontos, 6 rebotes, 5 assistências, 2 roubadas e 3 tocos

Stephen Curry: 20 pontos, 11 assistências e 4 roubadas

Klay Thompson: 26 pontos

Draymond Green: 11 pontos, 13 rebotes, 11 assistências e 5 tocos

Cleveland Cavaliers

LeBron James: 20 pontos e 8 rebotes

Kyrie Irving: 17 pontos

Iman Shumpert: 15 pontos e 9 rebotes