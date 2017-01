Em jogo tenso, Flamengo atropela Mogi das Cruzes fora de casa e volta a vencer

O ginásio Hugo Ramos recebeu mais uma vez um duelo entre duas equipes que disputam título no Novo Basquete Brasil. Na noite desta terça-feira (17), Mogi das Cruzes e Flamengo entraram em quadra em jogo atrasado da 6ª rodada e, sem conseguir encaixar boa atuação, os donos da casa saíram derrotados por 83 a 57.

Diferente do que aconteceu diante do Brasília, o Flamengo conseguiu fazer um jogo forte defensivamente. A derrota foi ponto chave para os comandados de José Neto, que retornaram à quadra com postura nova. Já Mogi deixou a grande atuação contra Bauru para trás e não teve desempenho bom em casa, decepcionando seus torcedores.

Com esse resultado, o Mogi segue na quarta colocação e na zona de classificação direto para as quartas de final dos playoffs, acumulando sete vitórias e cinco derrotas. Já o Flamengo consegue se segurar na liderança e chega a sua décima segunda vitória, com apenas duas derrotas.

Na próxima rodada, o rubro-negro volta a jogar no Rio de Janeiro, na quadra do Tijuca Tênis Clube, diante do Franca no sábado (21), às 14h. Já o Mogi pegará o Macaé nesta quinta-feira (17), às 20h, no Hugo Ramos.

Flamengo abre boa vantagem no primeiro tempo

Logo no início, o rubro-negro mostrou que não iria ao Hugo Ramos para brincadeira. Abrindo grande vantagem, o Flamengo saiu na frente e pouco sofreu pontos, trabalhando muito bem na defesa. Os mogianos, entretanto, tiveram ataque pouco efetivo e, sem os principais jogadores em bom dia, não atuaram bem, perdendo por 20 a 12.

O desempenho de Mogi foi tão abaixo do esperado que, marcando apenas onze pontos no quarto, a equipe não conseguiu chegar nem perto de complicar o confronto. Já o Flamengo conseguiu a marca de menos pontos sofridos nos dois primeiros quartos nesse NBB e saiu para o intervalo vencendo por 38 a 23.

Clima esquenta entre Marcelinho e Tyrone; Mogi não consegue reagir

O terceiro quarto foi nervoso e acabou tendo a confusão entre Marcelinho Machado e Tyrone como principal lance. Lesionado, o jogador do Flamengo seguiu em quadra e, ao tentar arremesso, o atleta mogiano foi para cima do pé machucado do camisa 4. Marcelinho voltou a sentir muitas dores e partiu para cima. A arbitragem, porém, marcou falta técnica do Fla. O placar ficou em 61 a 37 para o rubro-negro.

No último quarto, a pontuação foi equilibrada e José Neto começou a utilizar mais jogadores reservas, poupando seus atletas. Assim, Mogi tentou diminuir a desvantagem final, mas não funcionou na defesa e foi derrotado por 83 a 57.

Após o apito final, a confusão não acabou. O técnico Guerrinha puxou Marcelinho para discutir sobre o lance no terceiro quarto e acabou gerando mais um atrito, logo controlado pelos companheiros de equipe.

Destaques do jogo

Mogi das Cruzes

Tyrone: 8 rebotes

Caio Torres: 8 pontos e 10 rebotes

Shamell: 22 pontos e 4 rebotes

Flamengo

Olivinha: 22 pontos e 12 rebotes

Marquinhos: 17 pontos e 6 assistências

Ronald Ramon: 8 pontos

JP Batista: 8 pontos, 9 rebotes e 4 assistências