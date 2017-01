NBA divulga os titulares para All-Star Game e Westbrook fica de fora

Foto: Divulgação/NBA

Na noite desta quinta-feira (19), a NBA divulgou os titulares para o All-Star Game, no dia 19 de fevereiro, na Smoothie King Center, em New Orleans. Entre as surpresas está o grego do Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, que participará do evento pela primeira vez, e a ausência de Russell Westbrook, do Oklahoma City Thunder.

Um dos grandes destaques da temporada pelo Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo foi selecionado pela primeira vez para o evento e será titular como pivô no time da Conferência Leste. Em contraste a isso, LeBron James participará pela 13ª vez, sendo o jogador com mais participações entre os titulares.

Outra grande surpresa foi a ausência de Russell Westbrook, do Oklahoma City Thunder, do time titular da Conferência Oeste. O armador já anotou 21 triplo-duplos na temporada e concorre pelo MVP (Jogador Mais Valioso). Em 2016, foi eleito o melhor jogador do All-Star Game.

O Jogo das Estrelas promete fortes emoções nos duelos individuais dos craques do Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers, que tem tudo para se encontrarem nas finais pelo terceiro ano seguido: Stephen Curry e Kevin Durant contra Kyrie Irving e LeBron James.

Nesta fase, os votos dos torcedores teve 50% de peso na definição dos titulares, enquanto a outra metade veio dos votos de jornalistas e jogadores. Na próxima quinta-feira serão divulgados os reservas das equipes, que serão definidos pelos treinadores.

Confira as escalações:

Conferência Leste

Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers, 4ª participação)

DeMar DeRozan (Toronto Raptors, 3ª participação)

Jimmy Butler (Chicago Bulls, 3ª participação)

LeBron James (Cleveland Cavaliers, 13ª participação)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, 1ª participação)

Conferência Oeste

Stephen Curry (Golden State Warriors, 4ª participação)

James Harden (Houston Rockets, 5ª participação)

Kawhi Leonard (San Antonio Spurs, 2ª participação)

Kevin Durant (Golden State Warriors, 8ª participação)

Anthony Davis (New Orleans Pelicans, 4ª participação)