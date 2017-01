Com boa atuação no segundo tempo, Lakers vencem Pacers de virada

No início da madrugada deste sábado (21), o Los Angeles Lakers superou problemas físicos e venceu o Indiana Pacers por 108 a 96, no Staples Center, encerrando com vitória a longa sequência de jogos em Los Angeles. Brandon Ingram terminou o jogo com 15 pontos, 7 rebotes e 3 roubadas, e Lou Williams anotou 27 pontos vindo do banco.

Os Lakers sofreram com lesões desde o começo do jogo. D'Angelo Russell sofreu uma entorse no joelho e ficou de fora do resto da partida. No segundo período, Nick Young sentiu um incômodo no tornozelo, mas retornou para o segundo tempo.

Com a vitória, o Los Angeles Lakers conquistou a 16ª vitória na temporada mas está em 13º lugar da Conferência Oeste com campanha de 16-31. Já o Indiana Pacers sofreu a 20ª derrota mas continua em sexto lugar da Conferência Leste com campanha de 22-20.

Após a visita em Los Angeles, o Indiana Pacers viaja até Utah onde enfrentará os Jazz, neste sábado (21). Por sua vez, os Lakers encerraram uma sequência de partidas em casa para iniciar a sequência de jogos fora. A primeira parada é em Dallas, no domingo (22), contra os Mavericks.

Lakers sofrem com lesões e Pacers viram o jogo

O Los Angeles Lakers começou levando um susto logo no começo do jogo. D'Angelo Russell sofreu uma entorse no joelho direito e precisou ir para o vestiário ser reavaliado, ficando de fora até o intervalo. Sem o jovem armador, José Calderón entrou e deu continuidade ao trabalho.

Sem D'Angelo Russell, os Lakers tentaram não se abalar. Em quadra, Nick Young, Brandon Ingram e Julius Randle carregavam a equipe. Lou Williams também entrou bem vindo do banco e foi importante para a franquia de Los Angeles vencer o primeiro período por 27 a 24.

No segundo período os Lakers conseguiram se manter na frente do placar nos primeiros quatro minutos. Entretanto, o Indiana Pacers começou a entrar no jogo e assumiram a dianteira quando restavam ainda oito minutos para o intervalo.

Os Lakers voltaram a sofrer com lesões. A segunda vítima da noite foi Nick Young que torceu o tornozelo e foi para o vestiário mancando. Os Pacers aproveitaram a situação e liderados com ótima atuação de Al Jeferson - que anotou 20 pontos vindo do banco - venceram o período por 29 a 24 e foram para o intervalo na frente por dois pontos (53 a 51).

Lakers retornam com mais agressividade e atropelam Pacers

Com Nick Young e sem D'Angelo Russell, os Lakers retornaram para o terceiro período com uma postura mais ofensiva. As bolas de três pontos de Brandon Ingram, Nick Young e José Calderón deu ao time de Los Angeles uma vantagem de oito pontos (69 a 61).

Com metade do período ainda por jogar os Pacers conseguiram diminuir a vantagem para três pontos e pareciam que colocariam fogo no jogo, mas os erros de passes fizeram com que os Lakers abrissem 12 pontos, a maior vantagem no período. O time da casa venceu o terceiro quarto por 35 a 22 e foi para o último quarto vencendo por 86 a 75.

Aproveitando-se do apagão do Indiana Pacers, que estava perdido em quadra, os Lakers continuaram com bom aproveitamento nos arremessos e demonstrando mais vontade que os adversários. Com grande atuação de Lou Williams, o time da Califórnia abriu 18 pontos de vantagem - maior do jogo - e venceu o último período por 22 a 21 e a partida por 108 a 96.

Destaques do jogo

Los Angeles Lakers

Julius Randle: 16 pontos, 5 rebotes e 4 assistências

Lou Williams: 27 pontos

Brandon Ingram: 15 pontos, 7 rebotes e 3 roubadas de bola

Indiana Pacers

Paul George: 21 pontos e 6 rebotes

Al Jeferson: 20 pontos e 6 rebotes

Jeff Teague: 11 pontos e 7 assistências