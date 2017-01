Em jogo eletrizante, Franca bate Flamengo na prorrogação

Flamengo e Franca se enfrentaram pela 17ª rodada do Novo Basquete Brasil, no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. O time paulista saiu vencedor na prorrogação por 83 a 80. O armador Coelho foi o grande nome dos visitantes no jogo, enquanto o ala-armador Marquinhos foi o melhor em quadra no rubro-negro.



Com o resultado, o Franca alcançou a oitava vitória no NBB nessa temporada e ocupa a 9ª colocação, somando sete derrotas. O Flamengo se mantém líder e sofreu a 3ª derrota, tendo doze vitórias em quinze jogos.

Na segunda-feira (23), o Franca visita o Macaé, no Ginásio Macaé Tênis Clube. Já o Flamengo seguirá atuando em casa e recebe, na terça (24), o Bauru no Tijuca Tênis Clube.

Franca domina e vai para o vestiário na frente

No primeiro período no Tijuca, o Flamengo foi dominado pela equipe de Franca. O rubro-negro até abriu o marcador, mas a equipe paulista reagiu e virou, abrindo nove pontos de vantagem. Após tempo pedido por José Neto, o Mais Querido melhorou. Estreante da tarde, o americano Hakeem Rollins entrou e com uma cravada sensacional levantou o ginásio. O primeiro quarto terminou em 19 a 14 para os visitantes.

No segundo quarto, o Flamengo começou mal novamente e viu o Franca abrir oito pontos de vantagem. Os ataques sem êxito e os erros na transição prejudicavam o rubro-negro carioca que, após a volta de Olivinha, esboçou uma reação, mas não conseguiu virar. O quarto acabou em 36 a 32 para os paulistas.

Flamengo vira, mas Franca força prorrogação

O Flamengo voltou para o terceiro quarto avassalador. O time da casa foi arrasador e virou o jogo, abrindo dez pontos para cima do Franca. Os paulistas começaram muito mal e tentaram reagir, mas a defesa rubro-negra apresentou consistência. Marquinhos e Olivinha ainda levantaram o Tijuca com bolas de 3 pontos. No período avassalador, o Fla terminou na frente por 57 a 47.

No último quarto, o Franca lutou muito. O Flamengo iniciou bem com Pedrinho e com Marquinhos em tarde inspirada. Coelho, armador do time paulista, comandava a equipe e foi o autor da bola de 3 pontos que levou o jogo para a prorrogação. O tempo regulamentar acabou 70 a 70.

Em prorrogação confusa, Franca vence o jogo

Os últimos 5 minutos de partida foram bastante confusos. O Franca abria dois pontos e o Flamengo buscava, configurando equilíbrio e muita disputa. A confusão se iniciou quando a arbitragem pediu tempo que durou mais ou menos 15 minutos para corrigir problemas técnicos. Após isso, o time paulista saiu vitorioso com uma bola de 3 de Pedro faltando dois segundos. No fim, 83 a 80 para a equipe comandada por Helinho.

Destaques do jogo

Coelho (FRA): 20 pontos, 6 rebotes e 5 assistências

Marquinhos (FLA): 21 pontos, 6 rebotes e 6 assistências

Pedro (FRA): 19 pontos, 1 rebote e 3 assistências

Olivinha (FLA): 19 pontos, 12 rebotes e 1 assistência