Helinho destaca marcação do Franca e Neto critica imponência do Flamengo

(Foto: Divulgação / LNB)

A equipe do Flamengo recebeu o Franca no Tijuca Tênis Clube em mais uma partida válida pelo Novo Basquete Brasil e a equipe visitante venceu por 83 a 80. A vitória foi acirrada e saiu com uma bola de três no final da prorrogação. Após o jogo, o técnico José Neto falou com a VAVEL Brasil e esclareceu pontos que são necessários ajustar, além de afirmar que a equipe está bem prepara para isso.

Resultado negativo para o rubro-negro

"Nesse campeonato acho que o time que não se impor vai correr um risco grande de perder. Não conseguimos fazer isso, talvez só no terceiro quarto, onde mostramos um pouco do propósito que a gente têm e fizemos 25 a 11. Então acho que é muito a maneira como a gente se impõe, aquilo que a gente quer fazer, acho que hoje nós deixamos desejar por esse lado. Depois que precisamos correr atrás contra qualquer equipe, tem que ter muita qualidade."

"Franca soube aproveitar muito hoje daquilo que deixamos de fazer para vencer a partida e essa é uma coisa que temos avaliar na parte de classificação. Cada detalhe tem que prevalecer sempre a nós, não pode ser desfavorável. Hoje foi contra a gente, com os lances livres que não fizemos, uma bola de três que caiu deles, o que bastou para a prorrogação. Acho que são erros que não podemos mais cometer se a gente tem um propósito grande."

Jogo difícil contra o Franca

"Espero todos os jogos difíceis no NBB, acho que vou cometer um erro muito grande se vier para qualquer jogo, seja ele qual for, achando que vai ser um jogo tranquilo. Franca é um time que sabe jogar, é um time que tá muito bem dirigido pelo Helinho, vem crescendo na competição e acredito que é um time que pode chegar muito forte pra os playoffs."

Sobre o novo reforço americano, Hakeem Rollins

"Acho que ele ele vai ajudar bastante a gente, vai dar uma rotatividade muito grande como deu no primeiro jogo. Acho que estaremos muito mais forte e mais agressivos no jogo interior, então acredito que vai ajudar bastante a buscar aquilo que a gente quer durante o campeonato. Ele deu bastante coisa para a gente e conseguiu entender cada coisa que temos. Foi um trabalho muito bom da comissão técnica de poder passar tudo para ele, mostrando o profissionalismo que ele tem. Hoje não faltou só dele e sim de toda equipe, por ele ter chegado agora não foi motivo da derrota, pelo contrário, acredito que ele ajudou a gente demais."

Avaliação geral dos jogos

"Primeiro temos que conseguir se impor no jogo, conseguimos fazer isso quando defendemos bem e hoje deixamos a desejar muito como no jogo de Brasília, quando nem falta a gente fez. Acho que são coisas que precisamos corrigir que nós temos essa capacidade, tanto que teve o jogo de Mogi e começamos com 14 a 2. Acho que temos que buscar essa regularidade e é isso que vamos fazer no nosso dia a dia."

Outro que conversou com a VAVEL Brasil foi o técnico Helinho, deixando claro que, por mais que o Franca tenha vencido um dos melhores times do campeonato, o trabalho continua bem forte.

Vitória do Franca

"Nós conseguimos ter a bola na mão para ditar o ritmo e tivemos uma vitória que eu nem sei falar. Não é inédita, mas é uma vitória para um time como o nosso de hoje, contra o Flamengo, que dá muita confiança, muita credibilidade no trabalho e mostra que estamos no caminho. Eu falo pra eles que têm duas regras básicas: não se sintam fortes e sigam sempre as regras claras. As regras são claras e nenhum de nós podemos nos sentir fortes apesar de ter ganho da melhor equipe do Brasil hoje."

Ganhar do Flamengo em casa

"Foi um jogo especial não só por ser contra o Flamengo, foi por ser contra a melhor equipe do Brasil no momento. Ganhar na casa deles, jogar da maneira que jogamos, uma defesa consistente como nós tivemos, isso da realmente muita força. Só que, no campeonato, Fortaleza ganhou aqui e perdeu em Macaé, que estava nas últimas colocações. Nós não podemos nos sentir fortes em nenhum momento, pois cada jogo tem sua história e temos que fazer com que ela seja editada por nós."

Provocações da torcida rubro-negra

"A torcida está aqui pra torcer, e o mais legal de tudo é que depois do jogo alguns que vejo pegando no pé vem me cumprimentar. Acho que o basquete da exemplo em relação a isso, a torcida vê o que é importante no esporte. Não me chateia nem um pouco, a torcida do Flamengo é incrível, assim como a torcida do Vasco, Fluminense, Botafogo. Já joguei aqui e sei disso, fico muito feliz de ter ganho jogando contra um time que tem uma torcida como a do Flamengo."

Importância do jogo coletivo

"O jogo coletivo foi realmente um ponto forte, mas mais até que o jogo coletivo foi a forma de como dependemos coletivamente com muita leitura, serenidade, isso nos da uma força muito grande, mostrando que estamos no caminho. Nosso time é enxuto, com mais da metade dos jogadores com menos de 22 anos e temos que trabalhar o dia a dia pra buscar nossos resultados."

Próximo confronto

"O que a gente espera é ter um time tão forte quanto o de hoje. É difícil, mas é realmente o que a gente espera pois é um jogo importantíssimo como foi o de hoje e nós temos que estar muito focados, porque a equipe do Macaé vem de uma vitória muito importante lá em Mogi."