Bauru vira sobre Flamengo fora de casa e complica luta pela liderança

Reeditando a grande decisão nas últimas duas temporadas do Novo Basquete Brasil, o Flamengo recebeu o Gocil/Bauru Basket no Tijuca Tênis Clube nesta terça-feira (24) e acabou derrotado pelo rival por 73 a 62. O resultado pode empurrar o Fla para a segunda posição se o Uniceub/BRB/Brasília vencer o Caxias do Sul na quinta-feira, assumindo a liderança do campeonato.

Foi a terceira derrota sofrida em quatro partidas pelos atuais campeões, que já haviam perdido para Brasília, rodadas atrás, e também para Franca no último sábado (21). O triunfo derradeiro aconteceu contra o Mogi/Helbor atuando fora de casa.

Donos do quarto lugar, o Bauru ultrapassa o Vasco da Gama por ter atingido a 9ª vitória e agora soma 60% de aproveitamento na tabela de classificação. Na próxima rodada, os bauruenses enfrentam o Paulistano em São Paulo na terça-feira (31).

O Flamengo tem como próxima partida o duelo adiado do primeiro turno contra o Vasco na Arena Rio, antiga HSBC Arena, no sábado às 14h. Rivais de cidades, as equipes se encontram novamente depois da tumultuada e também remarcada decisão pelo Campeonato Carioca.

Flamengo é ligeiramente superior e lidera por pouco no primeiro tempo

A equipe da casa começou bem defendendo, cortando a linha de passe e saindo para o contra-ataque. Foi dessa maneira que o rubro-negro abriu 13 a 8 depois que Marquinhos converteu lances livres consecutivos. Os bauruenses contaram com erros do Flamengo para voltar ao jogo, inclusive assumindo a frente do placar na parcial 15 a 14, mas logo perdendo a liderança por acerto de Lelê no perímetro e enterrada de Ramon, que acabou em dois pontos ao fim do período.

O desempenho ofensivo piorou no segundo quarto, sendo o jovem Lelê e Rafael Mineiro os únicos a chutarem acima dos 50%. Bauru acabou forçando tiros do perímetro, o que ocasionou no fraco desempenho no ataque. Foram 16 pontos anotados, dois a menos que no quarto anterior, contra 17 do Flamengo, onze somados por Mineiro e Lelê.

Bauru se recupera, assume a ponta e abre dois dígitos de vantagem

Procurando o garrafão para pontuar, o Flamengo explorou bastante os principais jogadores período, construindo boa parte de suas cestas na área. Porém, a equipe adversária também soube controlar os arremessos.

Tendo bom chute de fora com Alex Garcia e Jefferson, a equipe bauruense conseguiu virar o duelo jogo nos segundos finais do período em jogada convertida por Léo Meindl. Bauru liderava por 57 a 55 entrando no quarto final.

Dando sequência ao bom momento, a equipe visitante tratou de aumentar a vantagem para oito pontos, 63 a 55, deixando o rival sem pontuar até a metade do período derradeiro. Coube ao ala-pivô Jefferson comandar a reação, somando 6 pontos nos minutos finais contra apenas 14% dos chutes de quadra acertados pelo Flamengo. O placar ficou em 73 a 62.