Wizards vencem Celtics e mantêm invencibilidade histórica em seus domínios

O Washington Wizards recebeu o Boston Celtics no Verizon Center, em Washington D.C., e venceu. Com o placar de 123 a 108, a equipe da casa controlou o resultado durante toda partida e venceu sua 14ª partida consecutiva atuando em seu ginásio – melhor marca da equipe em 30 anos. A dupla de armadores de Washington, Bradley Beal e John Wall foram os destaques da equipe vencedora. Isaiah Thomas, novamente, destacou-se para os Celtics.

Os Wizards, com a vitória, seguem em 5º lugar do Leste, com 25 triunfos e 20 derrotas na temporada. Mas se aproximaram ainda mais dos líderes da conferência. Um deles é o Boston, que está na terceira posição, com 26 vitórias e 18 derrotas. Na próxima rodada, os Wizards vão até Atlanta enfrentar os Hawks, em mais um duelo direto de conferência. Os Celtics voltam a atuar no TD Garden e tem um duelo difícil contra o Houston Rockets.

Wizards dominam o primeiro tempo do início ao fim

A bola subiu e quem iniciou com a posse foi o Washington Wizards. A equipe da capital tomou a iniciativa e teve um início de jogo forte com o pivô polonês Marcin Gortat. Os Celtics tiveram um baixo aproveitamento, principalmente nas bolas de três pontos. Com uma cesta no fim, John Wall deixou os Wizards com uma vantagem de nove pontos no primeiro quarto.

O segundo quarto começou com Washington ainda melhor na partida. No entanto, com a volta de Isaiah Thomas do banco de reservas, Boston conseguiu diminuir a desvantagem que chegou a ser de 12 pontos. Ao final do primeiro tempo, as duas equipes aumentaram seus aproveitamentos no perímetro e o jogo ficou equilibrado. Porém, novamente no último segundo do quarto, John Wall converteu uma cesta de dois pontos e deixou sua equipe com vantagem no placar, 66x59.

Isaiah Thomas terminou como cestinha do primeiro quarto anotando 17 pontos. Entretanto, o diferencial dos Wizards foi a boa divisão dos pontos, pois quatro jogadores tiveram mais de dois dígitos anotados.

Washington administra o placar e assegura a vitória

O início do segundo tempo foi melhor para Boston que quase empatou a partida. Porém, John Wall se aproveitou da passividade mostrada pela defesa dos Celtics e dos erros cometidos pelos adversários, na hora de atacar, para manter a vantagem no placar. Isaiah Thomas seguiu como maior destaque dos visitantes e alcançou um duplo-duplo ainda no terceiro quarto. Mesmo assim, Wall se tornou o cestinha com 24 pontos e deixou os Wizards com 11 pontos na frente ao final do período.

Washington decidiu poupar os titulares no início do último quarto e acabou tendo bom resultado, já que os reservas conseguiram manter a partida equilibrada e evitar uma reação do time de Massachussets. Com a volta do quinteto que iniciou o jogo, os Wizards só tiveram que manter a vantagem construída durante todo jogo. Bradley Beal manteve uma regularidade impressionante durante o jogo e foi o cestinha com 31 pontos.

Destaques:

Bradley Beal (WAS):

31 pontos, 2 rebotes e 5 assistências

John Wall (WAS):

27 pontos, 7 rebotes e 7 assistências

Isaiah Thomas (BOS):

25 pontos e 13 assistências

Al Horford (BOS):

22 pontos, 2 rebotes e 4 assistências