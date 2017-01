Em jogo marcado por desfalques, Spurs batem Raptors fora de casa

Na noite desta terça-feira (24), o San Antonio Spurs superou a equipe do Toronto Raptors por 108 a 106 em partida realizada no Canadá, casa dos Raptors. Com as duas equipes desfalcadas de seus jogadores mais importantes, DeMar DeRozan com uma lesão no tornozelo e Kawhi Leonard poupado, o San Antonio Spurs controlou o jogo desde o início e venceu bem fora de casa. Além da ausência de Kawhi, os Spurs também estavam sem Parker, Simmons e Gasol, lesionados.

Após vir de uma dura derrota em casa para o Phoenix Suns nesse domingo (22), a equipe canadense recebeu a equipe do Texas e somou sua 17ª derrota na temporada em 45 partidas. Os Spurs vinham de uma vitória diante do Brooklyn Nets fora de casa, nessa segunda-feira (23), e somou sua 36ª vitória em 45 compromissos.

As duas equipes vivem momentos semelhantes na temporada, porém com desempenhos diferentes. Cada equipe é vice-líder de sua conferência, uma vez que os Spurs sofrem pressão dos Rockets no oeste enquanto os Raptors sofrem pressão do Celtics pela segunda colocação no leste.

O próximo compromisso do Toronto será nesta quarta-feira (25), quando enfrenta o Memphis Grizzlies, em Memphis. Já o San Antonio retorna apenas na sexta-feira (27), quando enfrenta o New Orleans Pelicans fora de casa.

San Antonio é melhor no ataque e leva vantagem de sete pontos para o intervalo

O primeiro quarto em Toronto foi disputado e equilibrado, com destaques para os pivôs do Spurs ,Lee e Aldridge, e para o armador do Raptors, Kyle Lowry, que elevaram a pontuação de suas equipes. Mesmo com o equilíbrio, o San Antonio venceu o quarto por 29 a 25, com uma boa aparição de Mills, que vinha do banco.

No segundo quarto, a equivalência continuou e o jogo permaneceu parelho. Até o meio do período, os Spurs conseguiram abrir grande vantagem com o australiano Patty Mills e também com LaMarcus Aldridge, mas ao fim do quarto o Toronto conseguiu diminuir a vantagem e a partida foi para o intervalo com 61 a 54 no marcador, a favor da equipe visitante,

Toronto melhora na etapa, mas os Spurs foram mais decisivos com Mills vindo do banco

A equipe mandante voltou para o segundo tempo focada e aproveitando as chances no ataque. Anulando LaMarcus Aldridge no período e com uma boa performance de Lowry, Powell e Joseph, os Raptors conseguiram levar a partida em igualdade de 79 a 79 para o último quarto

O último período da partida contou com o mesmo equilíbrio de toda partida, mas a equipe canadense pecou me momentos críticos quando tomou a liderança na partida, não conseguindo assegurar a vantagem. Já a equipe texana conseguiu se manter em momentos decisivos e, em boa atuação de Mills e Aldridge, levou o quarto e a partida por dois pontos.

Destaques do jogo

Toronto Raptors

Kyle Lowry: 30 pontos, 5 rebotes e duas assitências

Jonas Valančiūnas: 9 pontos, 13 rebotes e duas assistências

Terrence Ross: 21 pontos e 1 rebote

San Antonio Spurs

LaMarcus Aldridge: 21 pontos, 7 rebotes e duas assistências

David Lee: 11 pontos, 5 rebotes e duas assistências

Patty Mills: 18 pontos e 3 assistências

Outros resultados da rodada

Philadelphia 76ers 121 x 110 Los Angeles Clippers

Washington Wizards 123 x 108 Boston Celtics

Orlando Magic 92 x 100 Chicago Bulls

Denver Nuggets 34 x 35 Utah Jazz (em andamento)

Phoenix Suns 43 x 44 Minnesota Timberwolves (em andamento)