José Neto lamenta derrota e pensa no Vasco: "É perigoso e precisamos estar prontos"

(Staff Images/ Flamengo)

O ano não começou bom para o Flamengo. Após grande desempenho em 2016, o rubro-negro sofreu mais uma derrota no Novo Basquete Brasil, a terceira em quatro jogos, na noite desta terça-feira (24) diante do Bauru no Tijuca Tênis Clube. Após o duelo, o técnico José Neto falou com os jornalistas sobre o desempenho da equipe, o jovem Lelê e o jogo diante do Vasco, próximo desafio do Fla.

"Jogamos para acontecer isso mesmo. Acho que erramos em tudo. Falar que foi só uma situação pontual é difícil, foram várias. É um time bastante consciente de que jogou para terminar dessa forma. Agora, da mesma forma que é quando ganhamos, temos que pensar no próximo. Temos consciência de onde nos colocamos e do poderio que temos para sairmos daqui. Precisamos ter tranquilidade para pensar nisso e ao mesmo tempo coragem e dignidade, que sei que esse time tem, para sair dessa situação", afirmou o treinador.

No último e decisivo quarto, o Flamengo passou cinco minutos sem conseguir sequer um ponto, terminando com parcial de apenas oito marcados nos dez minutos finais. Sobre isso, Neto não acredita ser o fator decisivo: "Pela maneira como foi desde o início e como estava caminhando, poderia e aconteceu isso. É difícil apontar uma razão e dizer que a derrota é porque ficamos cinco minutos sem jogar. Acho que foi pelos quarenta minutos que não jogamos da maneira que precisávamos para ganhar a partida. Fomos muito aquém daquilo que somos capazes, do que nos preparamos e do que poderíamos fazer".

Agora o Flamengo volta suas atenções para um difícil adversário: o Vasco da Gama. Tendo pela primeira vez a Rio Arena disponível, as equipes vão para a quadra olímpica e buscam uma importante vitória. O rubro-negro luta para seguir brigando pela liderança. Já o cruzmaltino está se recuperando e vai forte pela vaga nos playoffs.

"Já jogamos várias partidas nas finais e fomos campeões mundiais lá. Quem pode estar mais acostumado com a Arena somos nós, que já atuamos mais lá. O adversário não conseguiu jogar lá, então se for pensar esse fator quadra não vai influenciar tanto na partida. Precisamos ter foco naquilo que devemos fazer para vencer a partida e saber que vamos jogar contra um adversário que vem de duas vitórias importantes. Vamos enfrentar um adversário perigoso e precisamos estar prontos para essa situação", comentou Neto.

Para finalizar, José Neto falou rapidamente sobre o desempenho de Lelê, que foi a principal peça do Flamengo na derrota diante do Bauru. "É difícil depois de um resultado como esse ver o desempenho de um jogador. É um menino que está tendo uma primeira oportunidade de jogar o NBB e ainda como titular. Ele tem dignidade, personalidade e aos poucos vai colocando um pouco mais de ritmo para que a gente possa jogar melhor como time", completou.