Fora de casa, Kings superam Cavs na prorrogação e clima tenso permanece em Cleveland

Na noite desta quarta-feira (26), o Sacramento Kings venceu o Cleveland Cavaliers, fora de casa, por 116 a 112, na prorrogação. A derrota dos Cavs não amenizará o mal-estar entre Lebron James e o elenco, uma vez que LeBron declarou durante a semana que a equipe precisava de mais um armador. O Cleveland contou com a ausência de Richard Jefferson na partida, liberado para acompanhar o nascimento de seu filho.

O Cleveland vinha de uma dura derrota fora de casa para o New Orleans Pelicans, última segunda-feira (23). Já o Sacramento Kings veio de uma boa vitória fora de casa contra o Detroit Pistons, no mesmo dia do último jogo dos Cavs.

As duas franquias vivem momentos opostos na temporada. Líder absoluto da Conferência Leste, o Clveveland amargou sua 14ª derrota em 44 partidas, a terceira seguida. Já o Sacramento Kings briga para alcançar uma vaga nos playoffs pela Conferência Oeste, uma vez que alcançou sua 18ª derrota em 45 compromissos.

O próximo compromisso do Cleveland Cavaliers será nessa sexta-feira (27), em casa, contra o Brooklyn Nets. Já o Sacramento Kings visita o Indiana Pacers, na mesma data do confronto entre Cavs e Nets.

Sacramento Kings consegue bom ritmo, principalmente no garrafão, e leva vantagem no primeiro tempo

Após um começo desastroso do Cleveland, que começou perdendo por uma corrida de 10 a 0 para o Sacramento, Tyronn Lue pediu tempo e ajustou a equipe. Kevin Love começou a se destacar para os Cavs e ajudou a levar o primeiro quarto para a franquia de Ohio por 27 a 22, mesmo com boa atuação do Sacramento.

O segundo quarto da partida foi de predomínio da equipe visitante. Com boas atuações de Garrett Temple e do calouro Malachi Richardson, os Kings conseguiram se impor na defesa do Cleveland e foram para o intervalo com vantagem de 53 a 47, surpreendendo a todos na Quicken Loans Arena.

LeBron acorda na partida, mas Irving erra em lance livre decisivo e Cousins leva a partida para a prorrogação

A volta das equipes para a segunda etapa contou também com a aparição das duas estrelas das franquias: LeBron James e DeMarcus Cousins. Mesmo assim, outras peças dos Cavs apareceram no partida, como Irving e Shumpert, e a equipe conseguiu reverter a vantagem dos Kings e foi para o último quarto liderando por 82 a 77.

O último período da partida manteve o grau competitivo de todo o jogo. LeBron James alcançou seu quinto triplo-duplo na temporada e elevou a pontuação dos Cavs, mas os Kings foram compactos e conseguiram empatar a partida em 104 a 04 com bola decisiva de Cousins, após erros de lance livre de Kyrie Irving, levando a partida para a prorrogação.

Cavs erra na defesa e Afflalo decide na bola de três pontos para os Kings

A prorrogação começou boa para os mandantes, abrindo uma boa corrida diante do adversário. Entretanto, após uma série de perdas de bola os Cavs perderam a vantagem e erraram a dobra na marcação em momento crucial, quando o armador Afflalo acertou uma bola de três e deu a vantagem para os Kings, terminando a partida em 116 a 112 para os visitantes.

Destaques do jogo

Cleveland Cavaliers

LeBron James: 24 pontos, 13 rebotes e 11 assistências

Kevin Love: 21 pontos, 16 rebotes e 5 assistências

Kyrie Irving: 20 pontos, 1 rebote e 6 assistências

Sacramento Kings

DeMarcus Cousins: 28 pontos, 11 rebotes e 9 assistências

Garrett Temple: 12 pontos, 4 rebotes e duas assistências

Derron Collison: 23 pontos, 3 rebotes e 3 assistências

Outros resultados da rodada

Boston Celtics 120 x 109 Houston Rockets

Brooklyn Nets 106 x 109 Miami Heat

Chicago Bulls 102 x 93 Atlanta Hawks

Milwaukee Bucks 94 x 96 Philadelhpia 76ers

Memphis Grizzlies 97 x 87 Toronto Raptors

New Orleans Pelicans 93 x 105 Oklahoma City Thunder

Charlotte Hornets 89 x 87 Golden State Warriors

Dallas Mavericks 75 x 65 New York Knicks

Portland Trail Blazers 0 x 0 Los Angeles Lakers