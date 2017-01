Kevin Durant faz diferença e Warriors vencem Hornets fora de casa

Foto: Divulgação/NBA

Nessa quarta (26) o Charlotte Hornets recebeu o Golden State Warriors, na Carolina do Norte, em mais uma noite de jogos da NBA. E numa partida bastante equilibrada, no fim prevaleceu a força defensiva e os arremessos certeiros de Kevin Durant para que os Warriors vencessem por 113 a 103

O time da Bay Area tem campanha de 38 vitórias e 7 derrotas, e segue firme na ponta da Conferência Oeste. Já os Hornets ficam com 23 vitórias e derrotas, ocupando o sexto posto na Conferência Leste.

Primeiro tempo equilibrado e Warriors na frente

Os Warriors não demoraram a impor seu ritmo ofensivo e apesar de abrir um pouco no começo com bolas do perímetro a equipe fez 14 a 11 na primeira parte do quarto. A resposta para a agressividade dos "forasteiros" veio através de muitas bolas de perímetro e ações pontuais na defesa com isso o placar apesar de dilatado ficou parelho com vitória de Golden State por 29 a 28 na primeira parcial.

No segundo período os reservas do time de Los Angeles deram sua contribuição e a equipe assim deslanchou na liderança fazendo 41 a 32, os Hornets conseguiram trabalhar melhor a bola na reta final capitalizando na área pintada mesmo assim a equipe visitante manteve a vantagem e fez 53 a 47 no intervalo.

Hornets reagem, mas Durant faz a diferença e Warriors vencem

Depois de voltarem para os vestiários, os times vieram em velocidades diferentes com os Hornets atacando muito a cesta e capitalizando bem além de uma defesa bem reativa e assim virando o placar para 65 a 59. Na segunda metade do terceiro quarto apesar da melhora dos Warriors, a defesa do time da casa permaneceu firme e o placar ficou em 80 a 75 para Charlotte.

No derradeiro período os times ficaram muito próximos no placar com os Hornets lutando para manter a liderança já estabelecida ficando em 94 a 91 na primeira parte dos últimos 12 minutos. No fim, Kevin Durant conseguiu uma ótima sequência de arremessos e fez com que os Warriors não só retomassem a liderança mais também abrissem vantagem e assim até vencessem com certa tranquilidade no fim por 113 a 103.

Destaques do jogo

Charlotte Hornets

Michael Kidd-Gilchirst: 15 pontos e 9 rebotes

Kemba Walker: 26 pontos e 8 assistências

Nicola Batum: 16 pontos e 8 assistências

Golden State Warriors

Kevin Durant: 33 pontos

Stephen Curry: 28 pontos e 6 assistências

Klay Thompson: 19 pontos