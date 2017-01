Com boa atuação de Nenê e triplo-duplo de Harden, Rockets vencem Sixers fora de casa

Na noite desta sexta-feira (28), o Houston Rockets venceu o Philadelphia 76ers, na Wells Fargo Center, por 123 a 118. James Harden foi o destaque da partida, anotando o 14º triplo-duplo na temporada com 51 pontos, 13 rebotes e 13 assistências. Além do 'Barba', vale destacar a atuação do brasileiro Nenê que terminou a partida com 21 pontos.

No Philadelphia 76ers brilhou o grande destaque do time na temporada: Joel Embiid. O pivô retornou após ser poupado em duas partidas e anotou 32 pontos, se destacando novamente, mas não conseguiu evitar mais uma derrota.

Os Rockets conquistaram a 35ª vitória da temporadas (campanha de 35V-15D) e estão em terceiro lugar na Conferência Oeste. Já os Sixers, sofreram a 28ª derrota na temporada (campanha de 17V-28D) e estão em 12º lugar na Conferência Leste.

Houston Rockets e Philadelphia 76ers retornam as quadras no domingo (29), ambos fora de casa. Os Rockets visitam os Pacers, em Indiana, enquanto os Sixers vão até Chicago enfrentar os Bulls que estão em crise.

Rockets abre vantagem no começo, mas Sixers buscam empate

A partida começou com os Rockets imprimindo rapidamente seu ritmo de transição e com o tradicional grande volume de chutes do perímetro e abrindo 19 a 9 no placar. Na continuação do quarto, os Sixers conseguiram marcar 8 a 0, porém mesmo assim o Houston se manteve seguro para vencer por 31 a 28.

Depois disso os times usaram e abusaram da velocidade e o jogo muito físico, assim chegaram na metade da segunda parcial em 46 a 43 para os texanos. Na segunda parte do período, a defesa do time de Philadelphia subiu de nível e produção, igualando o placar com os times trocando cestas empatados em 61 pontos na ida para o intervalo.

Harden faz a diferença no segundo tempo e Rockets vencem Sixers

No terceiro período, os Rockets foram superiores o tempo todo. O brasileiro Nenê teve alguns momentos de destaque e chegou a melhor pontuação da temporada com 21 pontos, sendo a maioria deles com a marcação de Joel Embiid. Mas o destaque do período foi James Harden que alcançou o triplo-duplo e liderou o time na vitória por 33 a 21.

No último período, apesar da boa vantagem dos Rockets, os Sixers buscaram o resultado e colocaram certa pressão nos visitantes encostando um pouco no placar, mas ficaram cinco pontos atrás e sem conseguir diminuir a diferença. Embiid até tentou resolver com arremesso de três pontos, mas o toco do Nenê praticamente deu números finais a partida.

Destaques do jogo

Philadelphia 76ers

Joel Embiid: 32 pontos e 7 rebotes

T.J. McConnell: 13 pontos e 8 assistências

Dario Saric: 12 pontos

Houston Rockets

James Harden: 50 pontos, 13 rebotes e 13 assistências

Nenê Hilário: 21 pontos e 6 rebotes

Clint Capela: 17 pontos