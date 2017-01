Campo Mourão vence Liga Sorocabana fora de casa e se consolida na zona de playoffs da NBB

Na noite desta sexta-feira (27), o Campo Mourão venceu a Liga Sorocabana, fora de casa, por 74 a 64. O triunfo da equipe mourãoense garantiu a equipe na zona de classificação para a fase seguinte da liga, enquanto a Liga Sorocabana luta para chegar nos playoffs da NBB.

O Campo Mourão vinha de vitória fora de casa contra o Paulistano, na última quarta-feira (25). Já a Liga Sorocabana vinha de uma derrota para o Mogi em casa, no mesmo dia do último confronto da equipe mourãoense.

O próximo compromisso do Campo Mourão será no primeiro sábado de fevereiro (4), em casa, contra o Caxias do Sul. Já a Liga Sorocabana visita o Franca, na terça-feira (31).

Campo Mourão começa melhor e leva vantagem mínima para o intervalo de jogo

A equipe de Campo Mourão ousou logo no inicio da partida e levou vantagem no primeiro tempo, principalmente com boa atuação de seu ala Betinho, O segundo quarto contou com reação da equipe da casa, que dificultou as coisas para o time visitante e levou o placar para o intervalo perdendo de 31 a 27.

Trabalho coletivo de Campo Mourão dá resultado e visitantes concluem partida em alto nível

A volta dos times para a segunda metade de jogo foi positiva para a Liga Sorocabana, que continuou bem na partida e conseguiu levar a partida em vantagem para os mandantes no quarto período de jogo. Entretanto, a equipe do Paraná virou a partida principalmente com a ajuda de Thornton e Betinho, somando mais uma vitória para a equipe mourãoense.

Destaques do jogo

Liga Sorocabana

Cafferata: 18 pontos, 1 rebote e 8 assistências

Alexandre: 10 pontos, 13 rebotes e duas assistências

Ted: 7 pontos, 4 rebotes e duas assistências

Campo Mourão

Betinho: 17 pontos, 2 rebotes e 5 assistências

Cauê: 8 pontos, 4 rebotes e 3 assistências

Douglas Nunes: 13 pontos, 6 rebotes e duas assistências

Outros resultados da rodada

Paulistano 77 x 78 Mogi

Vitória 67 x 72 Pinheiros